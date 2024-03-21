Siemens ve NVIDIA, İş Birliklerinin Kapsamını Genişletme Kararı Aldı

Geliştirilecek yeni ürün, Siemens Xcelerator ile NVIDIA Omniverse Cloud API’larını (uygulama programlama arayüzü) birbirine bağlayarak iş birliğine dayalı, gerçek zamanlı, fiziksel tabana dayanan yapay zeka destekli görselleştirme sunacak.



Siemens, endüstriyel metaverse çalışmalarını geliştirmek amacıyla NVIDIA ile sürdürdüğü iş birliğinin kapsamını genişletme kararı aldı. Siemens ve NVIDIA, NVIDIA GTC Konferansı’nda üretken yapay zekanın karmaşık verilerin görselleştirilmesinde devrim oluşturarak fotogerçekçiliği mümkün kılabileceğini gösterdi ve sürdürülebilir gemi üreticisi HD Hyundai’nin yeni ürünler geliştirmek için bu teknolojiyi nasıl kullanabileceğini gösterdi. Siemens, yeni NVIDIA Omniverse Cloud API’larıyla desteklenen etkileşimli görselleştirmeleri Siemens Xcelerator platformuna entegre ederek yapay zeka odaklı dijital ikiz teknolojisinin daha etkin şekilde kullanılmasını sağlayacak.



“Ürünlerin ve deneyimlerin tasarlanma, üretilme ve sunulma şekillerinde devrim oluşturacağız”

İş birliğine yönelik görüşlerini paylaşan Siemens AG Başkanı ve CEO’su Roland Busch, “Ürünlerin ve deneyimlerin tasarlanma, üretilme ve sunulma şekillerinde devrim oluşturacağız. Bu yeni nesil endüstriyel yazılım, endüstriyel metaverse’e giden yolda müşterilerin ürünleri gerçek dünyada olduğu gibi, yani bir bağlam içinde ve çarpıcı bir gerçekçilik seviyesiyle deneyimlemelerini mümkün kılıyor. Gelecekte müşterilerin bu ürünlerle doğal dil girdileri sayesinde etkileşime girmeleri de mümkün olacak. NVIDIA iş birliğimiz sayesinde Siemens Xcelerator portföyüne hızlandırılmış bilgi-işlem, üretken yapay zeka ve Omniverse entegrasyonu kabiliyetleri ekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.



“Omniverse ve üretken yapay zeka, endüstriyel işletmeler için büyük bir dönüşümü beraberinde getiriyor.”

NVIDIA CEO’su Jensen Huang ise “Omniverse ve üretken yapay zeka, endüstriyel işletmeler için büyük bir dönüşümü beraberinde getiriyor. Siemens, NVIDIA platformlarını müşterileriyle buluşturarak sektör liderlerine her ölçekte yapay zeka destekli dijital ikizlerin yeni neslini oluşturmalarına yönelik fırsatlar sunuyor” dedi.



Yapılan açıklamaya göre, iki şirket arasındaki iş birliğinin sıradaki aşamasında Siemens, Siemens Xcelerator platformunun bir parçası olan, şirketin sektör lideri bulut tabanlı Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) yazılımı Teamcenter X için bu yılın sonuna doğru yeni bir ürün çıkarmayı planlıyor. NVIDIA Omniverse teknolojileri tarafından desteklenecek sistem, mühendislik ekiplerine iş akışındaki israf ve hataları ortadan kaldıracak yüksek seviyede sezgisel, fotogerçekçi, gerçek zamanlı ve fiziksel tabanlı dijital ikiz oluşturma olanağı sağlayacak.



Üretken yapay zeka kullanımı sayesinde malzeme tanımları ve aydınlatma ortamları gibi ayrıntıların yanı sıra diğer destekleyici ortam unsurlarının fotogerçekçi görsellerle kurulması ve ayarlanması süreci kayda değer oranda hızlandıracak. Mühendislik verilerinin gerçek dünyada görünecekleri şekilde bağlama oturtulması sayesinde daha önce günler süren işler, saatler içinde tamamlanabilecek. Mühendislik ekiplerinin yanı sıra satış ve pazarlama ekiplerinden karar vericilere ve müşterilere kadar diğer paydaşlar da gerçek dünyadaki ürün görünümüne ilişkin daha derinlemesine içgörü ve kavrayış elde ederek daha bilgiye dayalı ve hızlı karar alabilecek.



Siemens, NVIDIA iş birliğiyle sürdürülebilir gemi üretiminde pazar lideri HD Hyundai’ye gerçek zamanlı ve fotogerçekçi görselleştirmenin oluşturulması sürecini gösterdi. HD Hyundai, yedi milyondan fazla ayrı parça içerebilen oldukça karmaşık sürece sahip amonyak ve hidrojenle çalışan gemiler geliştiriyor. HD Hyundai, Siemens ve NVIDIA’nın yeni ürününü kullanarak devasa büyüklükte mühendislik verisi kümelerini etkileşimli olarak birleştirebilecek ve görselleştirebilecek.



“Bu süreç hataları azaltacak, müşteri deneyimini iyileştirecek, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak"

HD Hyundai Bilgi İşlem Müdürü ve Dijital Süreçler Baş Sorumlusu Taejin Lee, “Uzun zamandır ürün yaşam döngüsü yönetimi için güvendiğimiz Siemens Teamcenter’la çalışıyoruz. Bu güven temelinde ve bu yeni iş birliği sayesinde projelerin daha anlaşılır hale gelmesi için yeni nesnelerin ve HDR arka planlarının oluşturulmasında üretken yapay zekayı kullanarak, gemilerin dijital ikizlerini görselleştirebilecek ve bu dijital ikizlerle etkileşimde bulunabileceğiz. Bu süreç hataları azaltacağı, müşteri deneyimini iyileştireceği ve ayrıca zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacağı için birçok yönden faydalı olacaktır” dedi.



Siemens AG Başkanı ve CEO’su Roland Busch, NVIDIA GTC Konferansı’nda yeni ürünle üretken yapay zeka odaklı, işbirliğine dayalı, gerçek zamanlı ve fiziksel tabanlı görselleştirmenin oluşturulması sürecini anlattı.

Vira Haber