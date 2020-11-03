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Sığacık'ta Suların Yükselmesi İle Arabasında Mahsur Kalan Vatandaşın Zor Anları

Sığacık'ta Suların Yükselmesi İle Arabasında Mahsur Kalan Vatandaşın Zor Anları

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen depremin ardından ilçedeki su taşkını bir vatandaşın cep telefonu tarafından görüntülendi.

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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen depremin ardından ilçedeki su taşkını sırasında 62 yaşındaki Ayhan Köksal arabasında mahsur kaldığı anları cep telefonu ile görüntüledi.

Vira Haber

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