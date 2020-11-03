Sığacık'ta Suların Yükselmesi İle Arabasında Mahsur Kalan Vatandaşın Zor Anları
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen depremin ardından ilçedeki su taşkını bir vatandaşın cep telefonu tarafından görüntülendi.
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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen depremin ardından ilçedeki su taşkını sırasında 62 yaşındaki Ayhan Köksal arabasında mahsur kaldığı anları cep telefonu ile görüntüledi.
Vira Haber
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Etiketler : izmir, seferihisar, tsunami
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