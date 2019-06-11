Sinop-İstanbul arası deniz otobüsü seferi

Ada 26 Turizm Sinop Temsilcisi Emre Yıldız, Sinop ile İstanbul arasında deniz otobüsü seferleri başlatmak istediklerini söyledi.

Sinop'ta deniz olduğunu ancak deniz yolu taşımacılığı olmadığını ve bu boşluğu doldurmak istediklerini belirten Yıldız, deniz yolu ile taşıma yapılabilmesi için ilgili kurumlarla görüşmelerinin sürdüğünü kaydetti. Deniz otobüsünün hazır olduğunu, gerekli izinlerin alınmasını beklediklerini ifade eden Yıldız, hazırlıkların tamamlanması halinde Kurban Bayramı'ndan önce seferleri başlatabileceklerini belirtti.

8-9 SAAT ARASI SÜRECEK

Sinop-İstanbul arası deniz otobüsü ile yolculuğun 8-9 saat süreceğini söyleyen Yıldız, yıl boyunca devam etmesini planladıkları seferlerin 250 kişi ve 8 araç kapasitesine sahip deniz otobüsü ile pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere ile haftanın 3 günü gerçekleşeceğini anlattı. Yıldız, talebin fazla olması halinde sefer sayısını artırabileceklerini belirterek, ''Fiyatları düşük tutacağız. Vatandaşlarımızı ve İstanbul'dan Sinop'a gelmek isteyen turları da deniz yolu taşımacılığı ile getirmeyi düşünüyoruz. Görüşmelerimiz son aşamaya geldi. Kurban Bayramı'ndan önce seferleri başlatmak istiyoruz'' dedi.

Bu arada Zonguldak kamuoyu da Sinop- İstanbul arası deniz otobüsleri hayata geçerse, bu deniz ulaşımına Zonguldak’ın da dahil edilmesini istiyor. Zonguldaklı siyasetçilerin konuyla ilgili harekete geçmesi bekleniyor.

Seferlerin Kurban Bayramı’ndan önce başlatılması düşünülüyor.

Vira Haber