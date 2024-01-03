Sinop’ta Amatör Balıkçının Ağına Nadir Görülen Mavi Yengeç Takıldı

Sinop’ta amatör balıkçılık yapan Suat Gültekin’in ağına takılan ve nadir görülen mavi yengeç ilgi odağı oldu. Sinop’un Akliman sahilinde mavi yengeci yakaladığını belirten amatör balıkçı Suat Gültekin, “Uzun yıllardır amatör balıkçılık yapıyorum. Fakat ağımıza ilk defa böyle renkli yengeç takıldı. Biraz araştırma yaptığım zaman anladım ki, mavi yengeç Karadeniz Bölgesi'nde çok nadir görülüyormuş. Bizim de şansımıza ağımıza takıldı. Mavi yengeci tekrar yaşama alanına geri saldık” dedi.

Vira Haber