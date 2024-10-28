Sinop’ta Balıkçı Tezgahları Şenlendi: 1,3 Kiloluk Palamutlar 100 Lira

1 kilo 300 gramlık palamutlar 100 liradan satılırken, vatandaşlar tezgahlar önünde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklıklarının 15 derece kadar düştüğü Sinop’ta denizde yaşanan fırtına dolayısıyla gırgırlar mavi sulara açılmakta zorlandı. Az sayıda teknenin ava çıkması nedeniyle boş kalan balık tezgahları, bugün yeniden şenlendi. Balığın bollaşması fiyatların yarı yarıya düşmesine neden olurken, vatandaşlar da balıklara yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşların günlerdir balığın yolunu gözlediğini ifade eden balıkçı Olcay Karabulut, “Allah’a şükürler olsun sezon 10 numara geçiyor. Bundan 4-5 gün önce hava esti ve 2-3 gün balığımız yoktu. Kayıklarımız denize çıktı ve balığı buldu. Şu anda balık Sinop tarafında. Trabzon, Ordu, Hopa tarafından balık kaçtı, Sinop tarafına geldi. Allah’a şükürler olsun dün, 3 bin kasa balığımız vardı. Bu 3 bin kasa balık tek bizde değil, bütün kayıklarda hemen hemen vardı. Bu durumdan herkes faydalandı. Allah'a şükürler olsun sezonumuz 10 numara. Hamsiden de umudumuz var. 1 ay olmasa bile 20 güne hamsimiz de olur gibi. Bu da bize yeterli. Şu anda palamutlar 1 kilo 300 gram civarı geliyor ve fiyatı 100 lira. Bir tane balığı 3 kişi zor yiyor” diye konuştu.

Sezondan memnun olduğunu ifade eden balıkçı Erdoğan Doğan ise “Sezon çok güzel. Palamut bol. Hamsi de var. İstavrit, mezgit, barbun bu sene ne ararsan var. Bu sene Cenab-ı Allah bereket verdi. Vatandaş bu sene bol bol balık yiyor. Balıkların fiyatı da iyi. Bu sezon balıkçı da kazanıyor. Vatandaş da balık yiyor” diye konuştu.

Vira Haber