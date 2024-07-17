Sinop’ta Denizin Altından Çıkan Çöpler Şaşırttı

Sinop Eğitim Programları Evrensel ve Kültürel Aktiviteler Derneği, Sinop Üniversitesi Su Altı Teknolojisi eğitmenleri ve öğrencileri tarafından deniz dip temizliği yapıldı. Eğitmenler ve öğrenciler denizden çuvallar dolusu çöp çıkardı. Çıkan çöpler arasında şişeler, araba lastiği, kamp sandalyesi, halı, çöp kutusu ve bir çok plastik atık bulunuyor.



"Sinop Karadeniz Bölgesi'nde en çok çöp biriken bölge"

Sinop Eğitim Programları Evrensel ve Kültürel Aktiviteler Derneği Başkanı İrem Ebru Kuru, Sinop’un Karadeniz Bölgesi'nde en çok çöp biriken bölge olduğunu belirterek, “Bu proje eğitim programları ve evrensel kültürel aktiviteler derneğinin Avrupa dayanışma programı yüksek öncelikli bölgelerde gönüllü takımların projesi. Biz burada bu proje kapsamında Karadeniz’in sürekli kirlenen doğal yaşamını öne çıkarmak için bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda diğer çeşitliliğin, canlı yaşamının devamını istiyoruz. Sinop, Karadeniz’de en çok çöp biriken bir bölge. Birçok nehrin akıttığı pis sularla birlikte birçok plastikler, özellikle mikro plastikler çevreye ve su altı yaşamına çok zarar veriyor. Dolaylı olarak insan yaşamına da zarar veriyor. Çünkü, bu balıkları insanlar yiyor. Biz bu yaptığımız projeyle temizlik yapıyoruz. Öncelikle plaj temizliği yaptık. Daha sonra bu haftada su altı temizliği yapıyoruz. Şu ana kadar sudan çıkardığımız çöplerin içerisinde birçok sayıda plastik bulunuyor. Hastane atıklarına kadar çöp bulunuyor” dedi.

Denizden çıkarılan atıklar Sinop Belediyesi temizlik işçileri tarafından toplandı.

Vira Haber