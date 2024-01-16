Sinop’ta Fırtına Sonrası Balık Tezgahları İstavrit ve Mezgitle Doldu

Sinop’ta balık tezgahlarında akşam yoğunluğu yaşandı. Balıkçıların getirdiği istavrit ve mezgit vatandaşlar tarafından tercih edildi. Balık tezgahlarındaki çeşitlilik, bölgenin deniz ürünleriyle ünlü olduğunu bir kez daha gösterdi.

Balıkçı Kubilay Öztürk, "Balık fiyatları şu an normal durumda. Deniz bize bereket sağlıyor, güzel balıklar çıkıyor. İstavrit ve mezgit var. Müşterilerimiz balıklardan ve fiyatlardan memnunlar. Şu an en düşük besin kaynağı balık” dedi.

Tezgahlarda mezgit 100 TL, istavrit 50 TL, zargana 150 TL, hamsi ise 80 TL'den alıcı buldu.

Vira Haber