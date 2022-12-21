Sinop'ta Kuru Yük Gemisinde Yangın

Bozburun mevkisi açıklarında kuru yük gemisinde belirlenemeyen nedenle yaşanan patlama sonrası yangın çıktı.

Yangına Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik ekiplerince müdahale edildi.

Gemi mürettebatından 16 kişi balıkçı teknelerinin de yardımıyla Sinop Limanı'na getirildi. Yaralanan ve dumandan etkilenen 3'ü ağır 16 kişi hastaneye kaldırıldı. Gemi kaptanının ise kayıp olduğu öğrenildi.

Gemideki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Sinop Valiliğinden kuru yük gemisinde çıkan yangınla ilgili açıklama

Sinop Valiliği, kent açıklarında kuru yük gemisinde meydana gelen yangında yaralananlardan 3'ünün Samsun'a, 3'ünün de Ankara'ya sevk edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin 7 mil açıklarında dün saat 20.30 sıralarında Panama bandıralı "Beata Alfa" isimli mürettebattan 17 kişinin (14 Mısır, 1 Gürcistan, 1 Arnavutluk, 1 Ukrayna) bulunduğu gemide yangın çıktığı ihbarının alındığı belirtildi.

İhbarın ardından arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı helikopter, Sinop 72. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Sinop Liman Başkanlığı koordinesinde balıkçı gemileri ile yangına anında müdahale edilmiştir. Yapılan müdahale sonucunda 16 gemi mürettebatı kurtarılarak ambulanslarla hastaneye sevkleri sağlanmıştır. Hastaneye sevk edilen 16 yaralıdan 4'ü yoğun bakım ünitesinde, 6'sı serviste tedavi edilmekte olup, 3 yaralı Samsun, 3 yaralı ise Ankara'ya sevk edilmiştir."

Açıklamada, kayıp olduğu değerlendirilen Mısır uyruklu bir mürettebatı arama kurtarma çalışmalarının olumsuz hava şartlarında aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.

Karaömeroğlu, gemi mürettebatından 13'ünün Mısır, birinin Gürcistan, birinin Ukrayna, birinin de Arnavutluk kökenli olduğunu kaydetti.

Öte yandan gemi personelinden kimlikleri belli olan 13'ünün isimleri şu şekilde:

Hüsam Sabit (Kaptan), Rida Ferhat (33), Muhammed Osman (39), Ante Hamidi (36), Vahid Muhammed (36), İmad Harraz (45), Ussame Elbi (41), Eşref Muhammed (44), Halit Imamı (33), Hamid Hassan (50), İlam Abdal ile Ukrayna uyruklu Alexander Krostov (35) ve Gürcistan uyruklu Davud Bratasvili (38).

Sinop'ta kuru yük gemisinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi Samsun'a getirildi

Sinop açıklarında bir gemide çıkan yangında yaralanan 3 kişi, Samsun'a getirildi.

Bozburun mevkisi açıklarında Panama bandıralı "Beata Alfa" isimli kuru yük gemisinde çıkan yangında kurtarılan mürettebattan 16 kişi, Sinop Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 3'ü, burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla kara yoluyla Samsun'a sevk edildi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Servisi'ne getirilen yaralılar, tedavi altına alındı.