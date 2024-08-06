Sinop’ta Nesli Tükenmekte Olan Su Samuru Görüntülendi

Sinop'ta, su samurunun sahilde keyif yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Merkez Balıkçı Barınağında bir vatandaş tarafından fark edilen su samuru, bir kayıkçı teknesinin içinde uzanıp keyif yaparken görüntülendi.

Su samurları Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alıyor.

Vira Haber