Sinop'ta selin denize sürüklediği 35 bin ton tomruk teknelerle toplanıyor
Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde denize sürüklenen 35 bin ton tomruk, dalgıçların da desteğiyle 8 tekneyle toplanıyor.
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Ayancık Orman İşletme depolarında bulunan yaklaşık 35 bin ton tomruk, 11 Ağustos'ta sel sularıyla Ayancık Deresi'nden denize taşındı.
İlçeye 38 kilometre uzaklıkta İncirpınarı köyü sahiline vuran tomruklar, 6 kilometre boyunca sahile yayıldı. Sahildeki tomruklar, görevliler tarafından toplanıyor.
Karadeniz açıklarına sürüklenen tomruklar ise 8 dalgıcın desteğiyle 8 tekneyle kıyıya taşınıyor.
Sahilde bekleyen iş makineleriyle kamyonlara yüklenen tomrukların güvenli bir yere naklinin sağlandığı bildirildi.
Vira Haber
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