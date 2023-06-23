İstanbul27 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Sinop'ta Yapılan Tesis Balıkçılara Hizmet Verecek
Sinop'ta Yapılan Tesis Balıkçılara Hizmet Verecek

Sinop'ta Yapılan Tesis Balıkçılara Hizmet Verecek

Sinop'ta 10,5 milyon avroluk yatırımla yapılan tesis balıkçılara hizmet verecek

A+A-

Sinop'ta, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yapımı tamamlanan Su Ürünleri İşleme Şoklama ve Depolama Tesisi, gelecek balık sezonunda hizmet vermeye başlayacak.

aa-20230622-31496525-31496524-sinopta-105-milyon-avroluk-yatirimla-yapilan-tesis-balikcilara-hizmet-verecek.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 90 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.