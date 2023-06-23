Sinop'ta Yapılan Tesis Balıkçılara Hizmet Verecek
Sinop'ta 10,5 milyon avroluk yatırımla yapılan tesis balıkçılara hizmet verecek
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Sinop'ta, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yapımı tamamlanan Su Ürünleri İşleme Şoklama ve Depolama Tesisi, gelecek balık sezonunda hizmet vermeye başlayacak.
Vira Haber
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Etiketler : Sinop, Balıkçılık, Tesis
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