Sırena Yachts, Cannes Yachtıng Festival’in Yıldızı Olacak

Sirena Yachts’ın yurt dışı fuar macerası Cannes, Genoa ve Monaco yat fuarlarının ardından ABD’de devam edecek. Tersanenin bir başka yeni modeli Sirena 78, kendisini uzun süredir heyecnla bekleyen ABD’li denizcilerle ilk buluşmasını Fort Lauderdale International Boat Show’da gerçekleştirecek.

Sirena Yachts’ın en yeni modeli Sirena 48, uluslararası arenaya çıkmak için gün sayıyor. İlk gövdesi daha suya inmeden dünya çapında 20 adet satılarak sıra dışı bir başarıya imza atan Sirena 48, 12-17 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Cannes Yachting Festival’de dünya prömiyerini yapacak.

Sirena 48, Sirena Yachts’ın bugüne kadar ürettiği en küçük model. Mükemmel bir forma sahip olan Sirena 48, geniş havuzluğu ve 4 farklı kıç güverte yerleşim alternatifleriyle dikkat çekiyor. Bu seçim alternatiflerine göre müşteriler açık kullanım alanı ya da klasik yerleşim kıç güverte arasında tercih yapabiliyor. Bu tercihlere yüzme platformu da eklenebiliyor. 50 feet altı teknelerde çok nadir rastlanan bu özellik Sirena 48’i rakiplerinin önüne taşıyor.

Performansıyla da öne çıkıyor

Sirena 48’de yerleşim seçenekleri kıç güverteyle sınırlı değil. Flybridge’in yerleşimi de müşterinin tercihine sunuluyor. Standart modelde geniş bir misafir ağırlama bölüm, dış alan masası ve baş tarafı kaplayan güneşlenme minderleri bulunurken müşterinin isteğine göre bu bölüme hard top da eklenebiliyor. Yine tekne sahibinin isteği doğrultusunda hard top üzerine güneş panelleri de yerleştirilebiliyor.

Dört modelden (Sirena 58, 68, 78 ve 88) oluşan serideki büyük kardeşleri gibi Sirena 48 de performansıyla dikkat çekiyor. Yarı-deplasman gövdeye sahip Sirena 48, deplasman modunda seyri verimli hale getirirken süratli planing performansıyla hız tutkunlarını da tatmin ediyor. 27 knot sürate ulaşan Sirena 48’in seyir hızı 16 knot. Yakıtın verimli şekilde kullanılmasını sağlayan 10 knot hızda ise 520 deniz mili menzile sahip. Sirena 48’in gövdesi süratli ve verimli olmasının yanı sıra geniş hacmi sayesinde özellikle aileler için bolca iç mekan alanı sunuyor. Geniş yüzme platformunda servis botu, jet ski ve diğer deniz oyuncaklarını taşıyabiliyor.

Avrupa’dan sonra ABD de Sirena fırtınası esecek

Cannes Yachting Festival, Sirena 48’in yurt dışı macerasının ilk adımı. Sirena 48, Cannes’dan sonra arka arkaya en yeni ve yenilikçi modellerin sergilendiği Genoa Boat Show’da (21-26 Eylül) yer alarak Avrupa turunu sürdürecek. Sirena Yachts, Monaco Yacht Show’da Sirena 88’i de podyuma çıkaracak.

Avrupa’nın ardından dümeni okyanus ötesine çevirecek olan Sirena Yachts, 25-29 Ekim tarihleri arası yapılacak Fort Lauderdale International Boat Show’a (FLIBS) katılacak. Kıtanın en prestijli yat fuarlarından biri olan FLIBS’de Sirena 78 modeli ilk kez ABD’li müşterilerin karşısına çıkacak. Kısa sürede ABD’de sadık bir müşteri grubu yaratmayı başaran Sirena Yachts’ın bu diğer yeni modeli, ülkedeki tekne severler tarafından bir süredir sabırsızlıkla bekleniyor.

Vira Haber