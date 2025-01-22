Sirena Yachts Yılın İlk Kara Fuarında Denizseverlerle Buluştu

18-26 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Avrupa’nın kapalı alanda yapılan en büyük fuarı olan Boot Düsseldorf’ta, Sirena 78 ve Sirena 48’i sergileyen Sirena Yachts, modern çizgileri ve sunduğu geniş alanlarla dikkat çeken yeni Sirena 60’ın detaylarını da ilk kez denizseverlerle paylaştı.

Sirena Yachts, yeni modeli Sirena 60’ı dünyaya duyurdu. Sirena ailesinde kendine özgü bir yer edineceği kesin olan 60 feet’lik modelin ilk detayları Boot Düsseldorf’ta paylaşıldı. Pruva ve kıçta yenilenmiş dış mekanlar, geliştirilmiş flybridge tasarımı, daha kullanışlı iç mekanlar ve modern dekorasyon öğeleri ile markanın en yeni temsilcisi olarak Cannes Yachting Festival 2025’te suya inecek.

Eylül 2025’te suya kavuşacak

Tüm yenilikleriyle Sirena ailesinde kendine özgü bir yer edineceği kesin olan Sirena 60’ın gövde ve güverte kalıplama çalışmaları tamamlandı. Şu anda donatım aşamasındaki model, temmuz ayında suya indirilecek ve Eylül 2025'te Cannes Yachting Festival’de dünya prömiyerini yapacak.

Sirena 60, esnek konaklama seçeneklerinden harika dış mekanlara kadar markayı küresel bir başarı hikayesine dönüştüren tüm özellikleri taşıyor. Teknenin model gövdesindeki yeni çizilen modern hatlar, dik pruvası, uzun yüzme platformu ve geniş koyu cam alanlar ile parlak beyaz küpeşteler arasındaki kontrastı ile markanın genlerini taşıdığını ortaya koyuyor. Teknenin yenilenen kıç tasarımıyla platform alanında daha fazla alan yaratıyor ve Sirena 60'a daha modern bir görünüm kazandırıyor. Ana salon daha büyük pencereleri ile konukların hem sonsuz maviliğin hem de gün ışığının tadını çıkarmasını sağlıyor.

Sirena 78: Düsseldorf sahnesinde iddialı bir kaşif

Aileyle konforlu ve güvenli seyirler için gerekli her türlü donanıma sahip Sirena 78, sınıfında çok az yatın rakip olabileceği benzersiz özellik ve yaratıcı çözüm önerilerine sahip. Sirena 78; kişiye özel tasarlanabilen konforlu iç tasarım ve verimli performansın mükemmel bir birleşimi olarak yat tutkunlarının karşısına çıkıyor. Farklı hava koşullarına göre üç farklı flybridge seçeneği olan yatın kapalı ve yarı-kapalı versiyonları, geniş pencereleri sayesinde harika manzaraya sahip bol doğal ışıklı iç mekanlar sunuyor.

Her zaman genç: Sirena 48

İlk kez boot Düsseldorf 2023’te tanıtılan Sirena 48, serinin en küçük modeli olarak yeniden Almanya’da dünya denizcileriyle buluştu. Mürettebatlı ya da mürettebatsız yerleşim planıyla tercih edilebilen yat, cesur ve ayırt edici tasarımının yanı sıra birinci sınıf kalite ve kusursuz işçiliği ile Sirena Yachts markasının bir parçası. Sirena Yachts’ın lüks detaylara ve işlevselliğe gösterdiği titizlik serinin yeni modeli Sirena 48’de de devam ediyor. Geniş kıç havuzluğunda dört alternatif yerleşim düzeniyle deniz tutkunlarına sunulan Sirena 48, bu özelliğiyle farkını ortaya koyuyor.

Sirena Yachts serisindeki diğer aile üyeleri gibi yarı deplasman gövdesiyle sahiplerine mükemmel bir seyir keyfi yaşatan yat, hacimli gövdesinde tekne sahibi ve ailesi için bol miktarda ferah mekan sağlıyor.

Vira Haber