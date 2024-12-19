Sis Etkisini Yitirdi, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir Seferleri Tekrar Başladı

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğaz, gece saat 02.05'te çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sis nedeniyle geçici olarak durdurulan Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir seferleri, sisin etkisini yitirmesiyle tekrar başladı.

Vira Haber