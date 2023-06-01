Sivas'ta Kılıçkaya Barajı %100 Doluluğa Ulaştı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yağışların etkisiyle yüzde 100 doluluğa ulaşan Kılıçkaya Barajı'nda taşkın riskini önlemek için kapaklar açıldı.
A+A-
İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Kılıçkaya Barajı Hidroelektrik Santrali'ne ait 64 kilometrelik göl havzası aşırı yağışlar nedeniyle yüzde 100 doluluğa ulaştı.
Devlet Su İşleri Suşehri 192. Şube Müdürlüğü ekipleri göl havzasında bulunan fazla suların tahliyesi için dolusavak kısmındaki iki kapağı açtı.
Kapakların yağış durumuna göre açık kalacağı belirtildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 134 defa okunmuştur
Etiketler : Sivas, Baraj, Doluluk Oranı, Taşma Riski
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.