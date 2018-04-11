Sivastopol’deki Karadeniz Filosu alarma geçirildi

Rusya yönetimi, Sivastopol’deki Karadeniz Filosunun alarma geçirildiğini bildirdi. Resmi olmayan bilgiye göre, tüm birliklerin komutanları bugün Karadeniz Filosunun karargahında toplandı.

Telegram sosyal ağının Kırım Kanalından (Krımsliy Kanal) yapılan açıklamada, “Savunma Bakanlığı ile acil irtibat devam ediyor. Karadeniz Filosunun Mart ayı ortasında alarma geçirildiği söyleniyor. Kalibr füzeleriyle donatılmış Pıtliviy, Smerç-2, Admiral Essen ve Admiral Grigoroviç gemileri resmi olarak Akdeniz’de Suriye kıyıları yakınında bulunuyor. Bunun dışında Tsezar Kunikov, Orsk ve Minsk çıkartma gemileri de orada” denildi.

Daha önce Rusya tarafından 29 Mart tarihinde yarımadada, tatbikat gerçekleştirdiği bildirilmişti. Rusya Karadeniz Filosu Basın Servisinden yapılan açıklamada, “Askeri hazırlık planları gereğince Karadeniz Filosuna bağlı ‘Bal’ isimli mobil sahil gemisavar kompleksi ve ‘Bereg’ kıyı toplu sisteminin tümenleri, pratik görevleri işledi ve farazi düşmanın gemileri olan hedefe atışlar gerçekleştirdi” diye savunuldu.

Vira Haber