Smarthronline lojistik sektöründe çalışan ile işvereni buluşturuyor

Lojistik sektöründe, çalışanlar ile işverenler arasında bir köprü olmayı amaçlayan Smarthonline, 2020’nin Eylül ayında girişimciler İskender Hepkarşı ve Gökhan Güngör tarafından kuruldu. Geliştirdiği sistemle, şirketlerin kendilerine en uygun çalışan adayına ulaşmasını sağlayan Smarthronline, faal olduğu bir sene içerisinde MSC, Dachser, Schenker ve Hapag-Lloyd gibi dünya firmalarıyla çalışma imkânı buldu. Toplamda 100 firmayı portföyüne dahil eden girişim, 11 binden fazla adayı da sistemine kattı.

Sektörün sivil toplum kuruluşlarıyla dirsek teması içinde çalışan Smarthronline, platform içerisindeki mesajlaşmalarda, aday ve firmalar arasındaki cevaplama oranının yüzde 95 düzeyinde gerçekleştiğini açıkladı. Şimdiye kadar 300’den fazla adayın daha iyi bir kariyere ulaşmasını sağlayan platform, güncel olarak iş arayışında olmasa da, kariyerinde yükselmeye açık çalışanların da CV’lerini barındırıyor.

SMARTHRONLİNE SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Yeni iş ya da kariyerini geliştirme arayışındaki çalışanlar www.smarthronline.net sitesine girerek kendilerine bir profil oluşturuyor, güncel CV’leri bu profil içerisinde sergileyebiliyor, ardından havuz içerisindeki güncel iş ilanlarına başvuru yapabiliyorlar. Aynı şekilde, firmalar da siteye üye olup, bir profil sayfası oluşturarak, ilan açabiliyor, ilanlarına gelen başvuruları site üzerinden değerlendirebiliyor. Kayıtlı firmalar, anonim olarak görebildikleri profillerde bulunan yetkinlik ve deneyimlere göre kendilerine göre uygun adaylara platform içerisinden mesaj atmak suretiyle iletişime geçiyorlar. İletişime geçilen aday, söz konusu firma tarafından kendisine gönderilen mesajı kabul edip yanıtlarsa, eşleşme sağlanıyor. Sağlanan bu eşleşme, adayın tüm profil ve iletişim bilgilerini firmaya açıyor. Eğer aday, firmanın mesajını bir reddetme nedeni seçip kabul etmezse, mesajlaşma sona eriyor ve aday anonim şekilde kalmaya devam ediyor. Bu durumda da firma, adayın iletişim bilgilerini göremiyor.

“TAKIM ARKADAŞI ARARKEN AKLA İLK SMARTHRONLİNE GELECEK”

Kurucular Hepkarşı ve Güngör, amaçlarının Smarthronline’ı, “Dünyanın neresinde olursa olsun, bir lojistik firmasının takım arkadaşı ararken aklına gelen ilk girişim (startup)” haline getirmek olduğunu söyledi. Yakın zamanda yurt dışı firmalarla verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran kurucular, görüşmeler sonucunda çok iyi tepkiler aldıklarını, bu tür bir platformun lojistik sektörü için önemli bir ihtiyaç olduğunu daha iyi anladıklarını vurguladılar. Yazılım altyapılarını ve platform tasarımını iyileştirmek için çalışma yürüttüklerini belirten Hepkarşı ve Güngör, önlerindeki en yakın hedefin, yurt dışı bağlantılarını güçlendirmek ve özellikle Orta Doğu pazarına yönelmek olduğunu kaydettiler.

Vira Haber