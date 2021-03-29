SOCAR Türkiye Deniz Kirliliğine Müdahaleye Hazır

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye, stratejik yatırımları ile ülke ekonomisine değer katarken sürdürülebilir çevre ve sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkıyor. Faaliyetlerinin odağına çevre, iş güvenliği ve insanı koyan SOCAR Türkiye, deniz kirliliğine karşı Ege Bölgesi’nin yatırım ve ticaret merkezi olan Aliağa Körfezi’ne de müdahale edebilecek şekilde adeta bir koruma kalkanı oluşturdu. Deniz kirliliğine müdahale ekibi ve ekipmanları ile Türkiye’nin en yüksek kapasiteli müdahale merkezlerinden birine sahip olan SOCAR Türkiye, bölgede herhangi bir nedenle ortaya çıkabilecek bir deniz kirliliğine karşı acil müdahale gemisi Aliağa Responder’ı da 7 gün, 24 saat hazır bekletiyor.

TÜM ALİAĞA’YA HİZMET VERİYOR

SOCAR Türkiye CEO Danışmanı Koray Koyuncu, “İzmir Aliağa’da çok büyük yatırımlara imza atan grubumuz, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakma hedefi ile üretimini sürdürüyor. Bu çerçevede denizlerimizi korumak, olası bir kirliliğe karşı acil önlem alabilmek için Aliağa’da rafineri, petrokimya ve depolama gibi alanlarda faaliyet gösteren SOCAR Türkiye grup şirketlerinin tamamına ve bu sahilleri paylaştığımız komşularımıza hizmet etme kapasitesine sahip 7 gün, 24 saat hizmet verebilecek eğitimli ve profesyonel bir ekibi, aynı zamanda oldukça geniş bir denizsel kirlilik müdahale ekipman envanterini sahamızda hazır bulunduruyoruz. Bunun yanında özel donatılmış bir müdahale gemisini de SOCAR Türkiye’nin Rafineri ve Petrokimya İş Birimi’ne ait kıyı tesislerinde konuşlandırdık. Bölgemizde yaşanabilecek herhangi bir soruna karşı gemimiz her an yardıma hazır durumda” diye konuştu.

Acil müdahale gemisi Aliağa Responder’ın saatte 40 metreküp petrol toplama kapasitesine sahip olduğunun altını çizen Koyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: “35 metre uzunluğundaki geminin, denizde petrolün yayılımına müdahale edebilecek ilave süpürme kolları bulunuyor. Acil müdahale gemisinin sürekli bölgede bulunması ve kısa sürede devreye girecek bir kabiliyet taşıması, olası bir deniz kirliliğine karşı bölge için büyük önem taşıyor.”

Vira Haber