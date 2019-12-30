SOCAR yeni uygulamaya hazır

IMO tarafından 1 Ocak itibarıyla yüzde 0,50 küresel kükürt üst sınırının uygulama kararı alınması, denizcilik ve yakıt piyasalarında yeni bir dönemi başlatırken Türkiye’nin en büyük dış yatırımcısı SOCAR Türkiye’nin denizcilik yakıtı pazarında faaliyetini sürdüren SOCAR MARINE, şimdiye kadar 110 VLSFO ikmali problemsiz olarak gerçekleştirdi.

SOCAR Türkiye, hayata geçirdiği yatırımlarla Türkiye’nin uluslararası enerji platformlarında önemli bir güç haline gelmesine de yardımcı oluyor. Bugün SOCAR Türkiye, ileri teknolojiye sahip, her biri kendi alanında dev şirketleri bünyesinde barındıran güçlü bir gruba dönüşmüş bulunuyor. Çatısı altında; Petkim, TANAP, STAR Rafineri, SOCAR Terminal, Petkim RES, Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, Millenicom, SOCAR Dağıtım ve SOCAR Depolama gibi çok sayıda şirketi barındıran SOCAR Türkiye, Azerbaycan’ın şimdiye kadar tek bir ülkeye yaptığı en büyük çaplı yatırımları hayata geçiren şirket olma özelliğine de sahip. Bugün 16 milyar dolara ulaşan yatırım büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük dış yatırımcısı olan SOCAR Türkiye, devam eden projeleri tamamlandığında bu rakamı 19,5 milyar dolar düzeyine çıkarmayı hedefliyor.

SOCAR MARINE hazırlıklarını 2 ay önce tamamladı

Uluslararası denizcilik için düzenleyici otorite olan Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yüzde 0,50 (VLSFO) küresel kükürt üst sınırının uygulama kararı alınması, dünya denizcilik ve yakıt piyasalarında yeni bir dönemin de başlangıcı olacak. Bu oran halen mevcut olan yüzde 3,5’lik (HSFO) küresel sınırın önemli miktarda azalacak olması anlamına geliyor. Bu uygulamanın hayata geçmesiyle gemiler tarafından kullanılan akaryakıtın kükürt içeriğinde önemli bir düşüş olacağından çevreye yayılan kükürt oksit miktarı da önemli derecede azalacak.

Türkiye’nin deniz yakıtları pazarında aktif olarak faaliyet gösteren ve 2019 yılı market liderliğine doğru ilerleyen SOCAR MARINE, bu yeni düzenlemeye tam olarak hazır durumda bulunuyor. SOCAR MARINE, lojistik hazırlıklar kapsamında barge taşıma kapasitesini 12 bin DWT’ye ve depolama kapasitesini 100 bin MT’ye çıkardı. Bu kapsamda, VLSFO, scrubber’lı gemiler için HSFO ve deniz motorin tedarikini artırarak sürdürecek ve müşterilerinin ihtiyaçlarını kalite ve güven ilkeleriyle karşılamaya devam edecek. SOCAR MARINE, Ekim 2019 tarihi itibarıyla ilk VLSFO ürününü temin etmiş ve kasım, aralık aylarında ise tam kapasite tedarike başlamıştır. Şimdiye kadar toplam 110 adet VLSFO ikmali problemsiz olarak tam memnuniyet ile gerçekleştirdi.

Marmara Denizi; demir bölge ve limanları, Ege Bölgesi; Aliağa, İzmir, Çeşme limanları, Akdeniz Bölgesi; Ceyhan, İskenderun ve Mersin, Karadeniz Bölgesi; Ereğli, Zonguldak limanlarında yakıt ikmallerine devam eden SOCAR MARINE, bugün itibariyle Türkiye’nin en geniş transit ve ihracat kapsamında en geniş deniz yakıt dağıtım ağına sahip tek şirketi konumunda bulunuyor.

Sektörün gelişmesine katkı sağlamaya devam ediyor

SOCAR MARINE’in en önemli vizyonu, ihracat yoluyla döviz kazandıran, yurtdışındaki en güvenilir yakıt ikmal noktalarından biri olan Türkiye’nin bu güçlü konumunu artırarak devam ettirmesi… Ülke olarak global deniz yakıt pazarından yüzde 1,2 pazar payı alan SOCAR MARINE, yıllık 1,3 milyar dolarlık ciro gerçekleştiriyor. Ülke ekonomisi açısından gemi yakıt ikmal miktarlarının artırılmasına; dünyaya örnek olması açısından ise ülkenin deniz yakıtları konusundaki güçlü, güvenilir ve kaliteli duruşuna katkı sağlayan SOCAR MARINE, Gemi Yakıt İkmal Derneği ve Deniz Ticaret Odası altında bulunan 13 numaralı meslek komitesi ile çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği ile birçok bunker konferans gerçekleştirilmiştir. Aynı şekilde 13 numaralı meslek komitesi ile ilk defa IBIA konferansı gerçekleştirilirken kamu kurum ve kuruluşları ziyaret edilerek 2020 değişimi anlatılmış ve sektör ihtiyaçları dile getirildi. Bu ziyaretler sonucu çok önemli ve sektörü geliştirici kazanımlar elde edilmiştir. Her iki çatı altında sektör bilgilendirmesi kapsamında seminerler düzenlenirken ileriki tarihlerde düzenlenmeye de devam edilecek.

IMO Regülasyonlarının yakıt fiyatlarına yansıması

Yıllık 250 milyon ton olarak tahmin edilen dünya yakıt pazarını oluşturan yaklaşık 50 bin ticari geminin, 200 milyon ton fuel oil, 50 milyon ton deniz motorin tüketimi olduğu ifade ediliyor. IMO 2020 sonrasında ise bu pazarın; 50 milyon ton yüksek sülfürlü fuel oil, 120 milyon ton çok düşük sülfürlü fuel oil ve 80 milyon ton deniz motorininden oluşmasını bekleniyor. Tahminlere göre IMO 2020 uygulaması sonrasında VLSFO kullanımı ile beraber deniz motorini kullanımı da artacak.

1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecek olan yüzde 0,50 küresel kükürt üst sınırının uygulaması ile fuel oil fiyatlarında (HSvsLS) yüzde 70-75’e yakın bir artış olacağı da tahmin ediliyor. Deniz motorinindeki talep artışı sebebiyle, motorin fiyatlarında da yükseliş öngörülüyor. Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne (IMO) göre dünyadaki tüm emtiaların yüzde 90’ı, zincirin bir parçasında deniz yoluyla taşınıyor. Maliyetler nedeniyle de global enflasyona artış olarak yansıyacağına kesin bir sonuç olarak şirketlerin karşısına çıkacak. Yılda yaklaşık 250 milyon ton deniz yakıtı tüketildiği varsayımından hareketle, 0,5 kükürt etkisi, scrubber amortismanları, motorin fiyatlarındaki artış da dâhil edilir ise yılda yaklaşık 45- 50 milyar dolara yakın ek maliyet ortaya çıkacağı söylenebilir.

SOCAR MARINE 2020 hedefleri

SOCAR MARINE, SOCAR Türkiye’nin yatırımlarına paralel olarak büyüyen ve lider konumunda bir gemi yakıt ikmal şirketidir. Bugün bünyesinde bulunan STAR Rafineri, Petkim, TANAP, Bursagaz, Kayserigaz gibi şirketler ile bir enerji şirketi olması ile birlikte, STAR Rafineri Limanı, Petkim Limanı, SOCAR Terminal, STAR Depolama Limanı ve bu limanlara gelen gemilere verdiği hizmetlerle Türkiye’nin büyük denizcilik şirketlerinden biridir. Aynı zamanda gemi yakıt ikmal faaliyetleriyle, Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri ile Türkiye’nin her noktasında yakıt ikmali yaparak sektörün gelişmesini katkıda bulunuyor ve yeni bölgeleri dünya pazarına sunuyor. SOCAR MARINE, uluslararası deniz yakıt pazarında büyümesine devam etmekle beraber, yakın zamanda iç piyasa gemi yakıt ikmallerine de başlayarak iç piyasada da önemli ve güçlü bir pozisyon almayı hedeflemektedir.

Vira Haber