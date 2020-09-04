Sofralar Palamutla Şenleniyor

Türkiye’nin önemli balıkçılık merkezlerinden biri olan Sinop’ta denize açılan balıkçılar, tekneleri palamut dolu limana dönüyor. Avlanan balıklar kilolarına göre tanesi 10 ila 20 arasında değişen fiyatlardan satılıyor.

Yeni başlayan sezondan umutlu olduklarını dile getiren Sinop Abalı Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, "Önümüzdeki süreçte deniz suyunun soğumasıyla avcılığın artacağını umut ediyoruz. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz." dedi.

Balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu ise palamut avcılığın şu an yüzlerini güldürdüğünü söyleyerek palamudun yanı sıra istavrit ve mezgit gibi balıkların da ağlara takılmaya başladığını ifade etti.

Gündoğdu, balık fiyatlarının normal durumdan biraz yüksek olduğunu, önümüzdeki günlerde düşmesini beklediklerinin altını çizdi.

Vira Haber