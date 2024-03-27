Söke'de Balıkçı Tekneleri Denetlendi

Aydın’ın Söke ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi, balıkçılara yönelik denetim gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimde balıkçı teknelerinde belge ve ürün kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerin ardından ekipler, balıkçılara ticari amaçlı su ürünlerini düzenleyen tebliğ hakkında bilgilendirmeler yaptı. Denetimlerin aralıklı olarak devam edeceği öğrenildi.



Konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında denizde ilçe müdürlüğümüzce denetimler yapılmıştır” ifadeleri yapıldı.

Vira Haber