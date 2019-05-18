Söküm çalışmalarını izlerken üzerine beton blok düştü

Türkiye kıyılarında terk edilmiş, karaya oturmuş ve batık halde bulunan gemileri ihale yoluyla denizden çıkaran bir firmada yöneticilik yapan iş insanı Ali Tamer Sukes, bir batık gemiyi çıkarma çalışmalarını izlemek için Pendik sahiline geldi. Sahilde kurulan platformda yapılan çalışmaları izleyen Sukes’in vinç ile çıkartılan beton bloktan kopan parça üstüne düştü. Kıyıya getirilen Sukes, ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sukes’in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

HAYALET GEMİ TALLAS’IN DA İHALESİNİ ALMIŞTI

Ali Tamer Sukes’in yönetici olarak çalıştığı firma, geçen yıl Zeytinburnu sahilinde karaya oturan Kamboçya bandralı Tallas isimli geminin enkaz kaldırma çalışmalarını üstlenmişti.

Vira Haber