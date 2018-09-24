Somon yetiştiriciliği için en uygun şartlar Karadeniz'de

Dünyada her geçen gün Somon balığı tüketimi artarken üretimin ise istenilen düzeyde olmadığı kaydedildi. Dünyada en fazla Somon balığı tüketimi Japonya’da olduğu belirtilirken, bu ülkeyi Rusya takip ediyor. Japon firmaları tarafından ihraç edilen Somonların Vietnam, Endenozya ve Malezya gibi ucuz işçiliğin olduğu ülkelerde işlenerek tekrar bu ülkeye giderken Rus firmaları ise daha çok taze alım yapıyor.

Dünyada Somon yetiştiriciliği bakımından yeni sular aranırken, dünyada balık üretiminin büyük kısmını elinde bulunduran Norveç hükümeti Somon’un suları kirlettiği için bu balığın kendi sularında üretilmesine sınırlı ölçüde izin veriyor.

Türkiye’de Somon yetiştiriciliği bakımından en iyi şartların Karadeniz’de olduğu Akdeniz, Ege ve Marmara’da suyun sıcaklığı bakımından pek elverişli olmadığı belirtildi.

Karadeniz’de Somon üretimi Kasım aylarında başlarken, Nisan ayında başlayan hasat Haziran ayına kadar sürüyor. Haziran ayında suların sıcaklığı nedeniyle Karadeniz’de Kasım ayına kadar Somon yetiştiriciliği yapılamıyor.

Vira Haber