Son Bir Haftada 23,5 Ton Kaçak Su Ürününe El Konuldu

Bakan Yumaklı, su ürünleri avcılığında sürdürülebilirliğin sağlanması ve yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında yoğun çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. Yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesine yönelik yıl boyu rutin denetimlere ek olarak ülke genelinde çapraz ve eş zamanlı denetimler de yapıldığının altını çizen Yumaklı, son 1 haftada 81 ilde denetim ve kontrol gerçekleştirdiklerini belirtti. Denetimlerin denizler, iç sular, karaya çıkış noktaları, nakil güzergahları, balıkçı gemileri, balık halleri, balık unu-yağı fabrikaları ve perakende satış yerlerinde yapıldığına dikkati çeken Yumaklı, “Ülke genelinde Bakanlığımızca yapılan 7 bin 535 kontrol ve denetimde kaçak avcılıkla elde edilen 23,5 ton su ürününe el konuldu. Su ürünleri mevzuatına aykırı faaliyette bulunan, yasa dışı avcılık yapan ve satışını yapan 89 kişi ve iş yerine idari para cezası uygulandı” dedi.



5 ayda 79 bin denetim gerçekleştirildi

Bakan Yumaklı, 1 Ocak’tan bugüne kadar 79 bin denetim gerçekleştirildiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

“Ekiplerimiz, kaçak avcılıkla elde edilen 187 ton su ürününe el koymuştur. Yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan ve bu ürünlerin satışını yapan bin 544 kişi ve iş yerine toplam 26 milyon 992 bin 273 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca avlanma ruhsatına sahip olmayan ve kurallara uygun avlanmayan 25 adet gemi ve 854 adet muhtelif av aracına el konularak, mülkiyeti kamuya geçirildi. Bu denetimlerde görev alan değerli arkadaşlarım başta olmak üzere paydaş kurumlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Doğal kaynakların sonsuz olmadığının altını çizen Yumaklı, denizlerdeki ve iç sulardaki su ürünleri kaynaklarını ve ekosistemi hep birlikte korumanın önemine işaret etti. Bakan Yumaklı, “Balıkçılığın sürdürülebilirliği kapsamında denetimlerimiz av sezonunda olduğu gibi av yasağı dönemi boyunca da kararlılıkla devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.

Vira Haber