“Son Emir: Batırın” Kitabı Raflarda Yerini Aldı

Eski Alman ordusu amirali Rudolf Arendt'in anılarını kaleme aldığı, sınırlarımıza dayanan II. Dünya Savaşı'nın az bilinen yönlerine, günlerine ışık tutan, ülkemizin o zamanki durumundan kesitler sunan önemli bir kaynak kitap Son Emir: Batırın. DAK/SAR Denizde Arama Kurtarma tarafından satışa çıkarılan kitap, atandığı sırada Nazilerin en genç U-Boot komutanı olan Rudolf Arendt'in savaş sırasında tuttuğu günlüğüne ve arşiv belgelerine dayanarak yaklaşık yarım asır sonra (1998) anılarına yer veriyor.

KİTAP’IN TANITIMI;

II. Dünya Savaşı'nda Nazilerin Sovyet donanmasına üstünlük kurmak için kara ve nehir yoluyla binlerce kilometre taşıyarak Baltık Denizi'nden Karadeniz'e getirdiği altı U-Boot, 1942-44 arasında 57 çatışmaya katılır, üçü savaş dışı kalır. Romanya'nın düşmesiyle denizaltıların üslenecekleri yer kalmaz. U-Boot'ları Karadeniz'den çıkarabilmek amacıyla Türkiye'ye yapılan teklifler de kabul görmeyince Nazi donanma komutanlığı kalan üç U-Boot'un Türkiye sahillerinde batırılıp mürettebatın Ege adalarındaki Alman birliklerine ulaşması emrini verir. Ancak karaya çıkan tüm denizaltı personeli Türkiye'de yakalanarak enterne edilir.

Kara ve deniz sınırlarımızda gelişen ve ülkemizde devam eden bu ilginç olaylar zincirini tüm canlılığı ile aktaran temel kaynaklardan biri Rudolf Arendt'nin elimizdeki kitabıdır. Atandığı sırada Nazilerin en genç U-Boot komutanı olan Arendt, savaş sırasında tuttuğu günlüğüne ve arşiv belgelerine dayanarak yaklaşık yarım asır sonra (1998) anılarını kaleme alır. Çocukluğunu, aldığı nasyonalist eğitimi, donanmaya katılma sürecini, Karadeniz'de yapılan U-Boot operasyonlarını, Türkiye kıyılarında tahrip kalıplarıyla batırdığı U-23'ü, karaya çıkınca yakalanışlarıyla başlayan esaret sürecini ve sonrasını anlatır.

II. Dünya Savaşı sonrasında yeniden kurulan Alman Deniz Kuvvetleri'ne katılan ve 1983'te tümamirallikten emekli olan Arendt kitabında Nazi döneminde neyi nasıl gördüğünü, güçlü Nazi propagandasının etkisiyle haklı bir savaş sürdürdüklerine inandığını, olan-bitenden habersiz olduklarını ve yıllar sonra askeri ve politik olarak durumu nasıl değerlendirdiğini de analiz eder; Türkiye'nin durumunu ve savaş dışında kalma çabalarını da değerlendirir. Sahillerimizde batırılan üç U-Boot'tan U-20 1994'te Karasu; U-23 2019'da Ağva açıklarında bulundu. Zonguldak/ Ereğli açıklarında batırılan U-19 hala bulunamadı ve keşfedilmeyi bekliyor.

Vira Haber