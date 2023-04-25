Sri Lanka'dan Kimyasal Facia İçin Dava

Sri Lanka Başsavcılığı, iki yıl önce yaşanan kimyasal yüklü gemi faciası dolayısıyla, Singapur bandıralı "MV X-Press Pearl" gemisi sahiplerine karşı Singapur Ticaret Mahkemesinde tazminat davası açtı.

Asia News'un haberine göre, Sri Lanka Başsavcısı Sanjay Rajaratnam tarafından Singapur mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, X-Press Pearl gemisinin yol açtığı çevre felaketinin tazmin edilmesi istendi.

Denizcilik hukuku uzmanlarının, davanın Sri Lanka mahkemelerinde açılması gerektiğine dair tavsiyelerine rağmen, Sri Lanka Başsavcılığı davayı bakanlar kurulu kararıyla Singapur'da açtı.

Sri Lanka Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Geminin kayıtlı sahibi, işletmecisi ve yöneticilerinin Singapurlu olması ve dava sanıklarının muhtemelen Singapur'da faaliyet gösteren şirketler olması gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, X-Press Pearl felaketiyle ilgili bir talep davası açmak için Singapur Ticaret Mahkemesi en uygun mercidir." ifadelerine yer verildi.

Uzmanlara göre, gemi faciasının şu ana kadar Sri Lanka'da yol açtığı zarar 6 milyar 200 milyon doları aştı.

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'nun 18 kilometre açığında demirlenmiş Singapur bandıralı "MV X-Press Pearl" konteyner gemisinde 20 Mayıs 2021'de yangın çıkmış, 5 gün sonra da patlama meydana gelmişti.

Patlamanın ardından batan gemide bulunan 25 tonluk nitrik asit ve diğer kimyasal maddeler, Sri Lanka tarihinin en büyük ekolojik felaketlerinden birine neden olmuştu.

Vira Haber