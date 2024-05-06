'Star Legend' Bodrum'a 283 Yolcuyla Geldi

Bahamalar bayraklı 159 metre boyundaki Star Legend, sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gemi Yanaşma İskelesi’ne bağlanan gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 283 yolcu ve 194 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Santorini Limanı’na hareket edecek.



Vira Haber