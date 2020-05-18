Stm Thinktech Panelinde Online Ve Canlı Savunma Zirvesi

Türkiye’nin ilk teknolojik düşünce merkezi “STM ThinkTech”, COVID-19 sürecinde ve sonrasında savunma sanayii yol haritası ile “yeni savunma konsepti“ çözümleri ve senaryolarının ele alınacağı panelde savunma sanayiinin öncü kurumlarını ağırlayacak.

Moderatörlüğünü gazeteci Hakan Çelik’in üstleneceği ThinkTechOnline paneli; T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Yeşiltaş ve STM Genel Müdürü Murat İkinci’nin katılımlarıyla gerçekleşecek.

Online savunma zirvesi niteliği taşıyacak olan “COVID-19 Süreci ve Sonrasında Türkiye’de ve Dünyada Savunma Sanayii“ konulu panel; STM ThinkTech’in Youtube ve Twitter hesaplarından canlı olarak izlenebilecek.

Canlı yayın linki daha sonra paylaşılacak.

Vira Haber