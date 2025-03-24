STM’den Uluslararası Arenada Çifte Çıkarma

Türk savunma sanayiinde yenilikçi ve milli sistemler geliştirerek, dünyanın dört bir yanında ihracat başarılarına imza atan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş, milli savunma teknolojilerini farklı kıtalarda sergilemeye devam ediyor.

Undersea Defence Technology – UDT 2025, 25-27 Mart tarihleri arasında Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenecek. Avrupa’nın denizaltı savunma teknolojileri alanındaki lider etkinliği olan UDT’ye katılacak olan STM, sualtı ve deniz savunma güvenliği konularında en son çözümlerini görücüye çıkaracak.

İnsansız Sualtı Aracı “STM NETA” Avrupa Vitrinine Çıkıyor

Türk Donanması’nın denizaltı modernizasyon ve inşa projelerinde önemli görevler üstlenen STM, Türkiye’nin özel harekât ve hücum maksatlı ilk milli denizaltı tasarımı STM500 ve Türk mühendislerinin imzasını taşıyan, İnsansız Otonom Sualtı (İOSA) Aracı STM NETA’yı UDT-2025’te sergileyecek. STM, ana yüklenicisi olduğu ve Türk Donanması’na teslimini gerçekleştirdiği, MİLGEM İstif Sınıfı projesinin ilk gemisi, Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL (F-515)’u, Türkiye’nin milli korveti Ada Sınıfını, Lojistik Destek Gemisi ve STM MPAC Hücumbotunu da fuarda katılımcıların beğenisine sunacak.

Türkiye’nin Mini İHA’ları Latin Amerika’da

Latin Amerika’nın en büyük savunma ve güvenlik fuarı olan LAAD Defence & Security 2025 ise

1-4 Nisan 2025 tarihleri arasında Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilecek.

Taktik mini İHA’da Türkiye’de ve dünyada öncü sistemler geliştiren STM, üç farklı kıtada 10’dan fazla ülkeye ihraç edilen Türkiye’nin ilk milli vurucu İHA’sı KARGU’yu anti-personel ve zırh delici mühimmat başlığı ile Brezilya’da katılımcıların beğenisine sunacak. STM, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine giren, terörle mücadele aktif olarak kullanılan ve ihracat başarıları yakalayan gözcü İHA TOGAN ile mühimmat bırakan İHA BOYGA’yı da Latin Amerika ile buluşturacak.

Askeri denizcilik alanında ise; İstif Sınıfı Fırkateyn, Ada Sınıfı Korvet, STM MPAC Hücumbot, STM Sahil Güvenlik Gemisi CG-3100, STM500 Denizaltı ve STM NETA fuarda sergilenecek.

Güleryüz: Avrupa ve Güney Amerika’da İhracatımızı Artırmayı Hedefliyoruz

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde, Türkiye’nin, uluslararası bir oyuncu konumuna geldiğini belirterek şunları kaydetti:

“Ordumuz için geliştirdiğimiz milli platformlarımız ve mühendislik kabiliyetlerimiz ile, dost-kardeş ülkelerin savunma kapasitelerini geliştirecek, ülkemiz ekonomisine güç verecek ihracatlara imza atıyoruz. Türkiye’nin denizlerdeki mühendislik gücü olarak, dünya donanmalarının güvenilir ortağıyız. Pakistan ve Ukrayna için yürüttüğümüz savaş gemisi projelerinin ardından, Malezya Donanması için 3 korvet inşa etmeye başladık. Portekiz Donanması’na inşa edeceğimiz Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemileri ile de Türkiye’nin AB ve NATO üyesi bir ülkeye ilk askeri gemi ihracatını gerçekleştirdik. Öte yandan sahada kanıtlanmış taktik mini iha sistemlerimizi 3 farklı kıtada 10’dan fazla ülkenin envanterine kattık. NATO’da ise komuta kontrol ve yazılım teknolojilerimizle varlığımızı sürdürüyoruz. NATO standartlarında sunduğumuz esnek mühendislik çözümlerimiz ile Asya Pasifik’ten Avrupa’ya, Afrika’dan Körfez Bölgesine kadar ilgi görüyoruz. LAAD ve UDT fuarları ile de Avrupa ve Güney Amerika’daki ihracat ve iş birliklerimizi artırmayı hedefliyoruz.”

STM – UDT-2025 Stand Bilgileri:

Stant No: F31

Tarih: 25-27 Mart 2025

Yer: Norveç | Oslo | NOVA Spektrum

STM – LAAD- 2025 Stand Bilgileri:

Stant No: Salon 4 / Stant P61

Tarih: 1-4 Nisan 2025

Yer: Brezilya | Rio de Janeiro | Riocentro

Vira Haber