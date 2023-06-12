Stockholm’de Otonom Feribot Seferleri Başlıyor

Geçen yıl Kasım ayında, Norveçli feribot işletmecisi Torghatten, İsveç'in Stockholm kentinde küçük bir otonom feribot işletmeyi planladığını ve 25 yolcu kapasiteli feribotun inşa etme siparişinin gemi yapımcısı Brødrene Aa'ya verildiğini duyurdu. Estelle adlı feribotun töreni, 8 Haziran'da feribot hattının düzenli olarak çalışacağı Stockholm'deki Norr Mälarstrand'da yapıldı.

Torghatten, projede başka bir Norveçli şirket olan Zeabuz'un teknolojisini kullanıyor. Zeabuz, Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin otonom (insansız) deniz operasyonları ve sistemlerine yönelik ilerici araştırma merkezinin bir yan ürünü olarak 2019 yılında kuruldu. Şirketin misyonu; suda hareket kabiliyetini sürdürülebilir, güvenli ve kârlı kılmakla birlikte optimize edilmiş gemi operasyonları ve yenilikçi insan-makine işbirliği sunan bir dizi uyarlanabilir otonom (insansız) çözüm sunmak.

Torghatten CEO'su Stein Andre Herigstad-Olsen, “Estelle, trafik sıkışıklığına bir çözüm sunan ve alternatif ulaşım modlarına ilham veren sürdürülebilir ve yeşil bir öncüdür” dedi. Stein Andre Herigstad-Olsen şöyle devam etti: “Elektrikli, kendi kendini sevk edebilme yeteneği ve gelişmiş dijital güvenliği ile Estelle, endüstride gelecekteki gelişmeler için zemin hazırlıyor. Bir İskandinav metropolünün tam kalbinde dünyanın ilk ticari, emisyonsuz, elektrikli ve otonom yolcu feribotunu başlatan bu tarihi anın bir parçası olmaktan inanılmaz derecede gurur duyuyoruz.”

Zeabuz'un teknolojisiyle desteklenen Torghatten, Zeam (Zero Emission Autonomous Mobility) - (Sıfır Emisyonlu İnsansız Sevk) markası altında çalışan otonom (insansız) feribotların dünya çapındaki yerleşim yerleri ve şehirleri sorunsuz bir şekilde birbirine bağladığı bir gelecek hayal ediyor.

Zeabuz'un tüm ürünleri, belirli segmentlere, gemi tiplerine ve operasyonlara uyum sağlayan esnek ve modüler sistem mimarisi üzerine kurulu. Küresel hedeflerinin altını çizen Zeabuz, kısa bir süre önce Singapur'un Yinson Green Tech şirketi ile birlikte çalışarak, yeni elektrikli liman hizmet gemisi filosunun güvenliğini ve verimliliğini artırmayı planladı. Zeabus CEO'su Erik Dyrkoren konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Zeabuz’ın otonomi çözümleri sayesinde etkinleştirdiği, kentsel su yollarını sanal köprüler olarak kullanarak, şehirlerde kısa yollar oluşturarak mobilite hakkındaki düşüncelerimizi kökten değiştirmeyi amaçlıyoruz. Torghatten ile işbirliğimiz, yalnızca Stockholm'de değil, dünya çapında deniz ulaşımına elverişli sulara sahip çok sayıda şehirde toplulukları uygun maliyetli ve sürdürülebilir bir şekilde birbirine bağlamayı amaçlıyor. Estelle’in tanıtımı, bu vizyonu gerçekleştirme yolunda önemli bir adımdır.”

Estelle'nin normal seferlerinin 12 Haziran Pazartesi günü başlaması planlanıyor. En son otonom (insansız) teknolojiyle donatılmış olmasına rağmen, gemide başlangıçta bir operatör bulunacak, ancak amaç 2024 yılında vapur seferlerini insansız ve karadan denetimli olarak işletmek.

Kaynak: MarineLog

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