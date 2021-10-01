Su alan GESTAŞ feribotunda panik yaşandı

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ’a ait feribotu kullanan yolcular batma tehlikesi ile yüz yüze geldi.

Geyikli-Bozcaada arasında bugün saat 15.00 seferini yapmakta olan Bayramiç feribotu iskeleden ayrıldıktan kısa süre sonra su almaya başladı. Feribotun su aldığını fark eden yolcular büyük panik yaşadı.

ARAÇLARIN İÇLERİNE SU GİRDİ!

Hızla su almaya başlayan feribottun içerisinde yüzlerce yolcu ve yolculara ait araçlarda vardı. Feribot o kadar hızlı bir şekilde su almaya başladı ki; bir anda otomobillerin içi bile deniz suyu ile doldu. Durumu fark eden yolcuların bazıları o anları kameraya alırken; gemi güçlükle Bozcaada iskelesine yetiştirilebildi. İskeleye bağlanan feribot içerisindeki yolcu ve araçlar tahliye edildiği öğrenildi.

GESTAŞ konuyla ilgili bilgilendirmede bulundu!

GESTAŞ'tan yapılan bilgilendirmede, “Geyikli-Bozcaada Hattı’nda sefer yapan Bayramiç adlı gemimiz, bugün saat 10.00’da Geyikli kalkışlı Bozcaada seferini gerçekleştirdiği esnada; Bozcaada İskelesi’ne yarım mil mesafe kala, kapağın güverte ile birleştiği kısımdan, gust (ani rüzgar artışı) geçişi ve sert havanın da etkisiyle yükselen dalga sularını, geminin can ve mal güvenliği gereği baş omuzluktan almış, kapak ve alın sacı birleşiminden su girişi olmuştur.

Kısa sürede güverteye dolan deniz suyunun, sert havanın etkisi ile bağlı bulunduğu korumadan devrilen çöp kovalarının etrafa saçtığı atıklarla birlikte frengi (tahliye çıkış) deliklerinin bir kısmının tıkanması sonucu, bazı bölgelerde su artışı oluşmuştur. Gemi personelinin frengi (tahliye çıkış) deliklerini açması ile suların dışarıya boşalması yaklaşık 6 dakika kadar sürmüştür.

Geminin dizaynı gereği ana güverte sacı balık sırtı şeklindedir. Araç güvertenin sancak ve iskele alabanda sacı hizasına gelen ve bu bölgede biriken sular o bölgedeki araçların tampon hizasına kadar yükselmiştir.

Bazı basın organlarında yer alan görüntüler, 6 dakikalık su dolum ve tahliye esnasında çekilen görüntüler olup; özellikle sadece su birikintisinin fazla olduğu alanları yansıtmaktadır.

Bu görüntüler, sanki gemideki tüm alanlarda aynı seviyede su varmış gibi bir algı oluşturmaktadır. Ancak gerçek şudur ki; geminin tüm alanlarında su, bu seviyede olmadığı gibi; gemimiz, hiçbir şekilde emniyetsiz bir durumla karşı karşıya kalmamış; seyrine güvenli bir şekilde devam etmiş ve tamamlamıştır.

Gemimiz seferini tamamladıktan sonra teknik ekibimiz, gerekli tespitleri gerçekleştirmiş ve kapak ile güvertenin birleştiği alandaki aralık olabilecek minimum açıklığa düşürülmüş, alt kısma suyu perdeleyecek bir sistem yapılmış ve tahliye delikleri genişletilmiştir.

Gemimiz, akşam saatlerinde yeniden seferlerine başlamıştır.

Bu gibi bir durumun yinelenmemesini temenni eder, yaşanan bu olaydan dolayı tüm yolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz” ifadeleri yer aldı.

Vira Haber