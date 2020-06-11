Su Altı Dünyasına Hoş Geldiniz! Denizler ve Okyanuslar Hakkında 10 İlginç Bilgi

Hepimiz sıcaklardan bunalmış, küresel salgından bıkmış ve iki ay süren zorlu karantina sürecinin ardından istemez miydik şimdi deniz kenarında bir yerde oturup sadece suyun hareketlerini izlemeyi.

Yüz yıllardır insanoğlu için gizemini koruyan okyanuslar ve denizler derinlerde birçok şaşırtıcı gerçek barındırıyor. İşte bu ilginç bilgilerden bazıları…

1- Yaşamak için ihtiyaç duyduğumuz oksijenin %70’ini denizler sağlamaktadır.

2- Dünyanın en uzun dağ silsilesi su altında bulunur. 56.000 km üzerinde okyanus havzalarının merkezi boyunca uzanan bir dağ zinciridir.

3- Kanser ilaçlarının %65’i deniz canlılarından ve bitkilerinden yapılır.

4- Işık okyanus yüzeyinden sadece 300 metre kadar derinliğe inebilir. Okyanuslardaki 300 metreden sonraki kısımda karanlık hakimdir.

5- Okyanusun dalgalardan dolayı oluşan kinetik enerjisinin sadece %0.1'lik kısmını yakalayabilsek, şu sıralar çıkan küresel enerji talebini 5 kat daha fazla oranla tatmin edebiliriz.

6- Dünya'daki okyanuslarda yaklaşık olarak 20 milyon ton altın bulunmaktadır.





7- Okyanusun derinliklerinde, karadaki en gür ormanlara bile rakip olabilecek Kelp Ormanları vardır. Kelpler hem deniz canlılarına ev sahipliği yapıyor hem de tiroid rahatsızlıklarına ve iyot eksikliğinden kaynaklanan hastalıklara iyi geliyor.

8- Okyanusun altındaki Kaplıcalar 650 Fahrenheit sıcaklığa sahip yani kurşun eritecek kadar sıcak.

9-Bermuda Şeytan Üçgeni, herhangi bir okyanus bölgesindeki kadar gemi ve uçak kayıplarına sahiptir.

10-Su altı dünyasının %95'i halen keşfedilmeyi bekliyor...

Vira Haber