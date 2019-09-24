Su altı fotoğrafçılığında dünya şampiyonluğu

İspanya’da gerçekleştirilen 17. CMAS Dünya Su Altı Fotoğraf Şampiyonası’nda Türkiye, tema kategorisinde birinci oldu. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre Tenerife Adası açıklarında yapılan 17. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Su Altı Fotoğraf Dünya Şampiyonası; balık, makro, tema, geniş açı ve modelli geniş açı olmak üzere 5 ayrı kategoride gerçekleştirildi. Atlas Okyanusu’nda, TSSF Su Altı Fotoğrafı Milli Takımı’ndan Taner Atılgan-Çağlar Atılgan’ın çektiği fotoğraf, tema kategorisinde dünya şampiyonluğunu elde etti.