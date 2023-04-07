Su Altı Fotoğrafları Sergisinin Geliri Bağışlanacak

Coşkun, Adapazarı ilçesindeki bir alışveriş merkezinde su altında çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açtı.

Fotoğrafların çoğunun satıldığını söyleyen Coşkun daha önce sergi planlamadığını belirterek, "Deprem meydana gelince bir anda bir fikrim değişti ve bunları tablo haline getirdim." dedi.

Coşkun, su altı fotoğrafçılığının farklı ve zorlu olduğunu dile getirerek, "Uzun yıllardır gazetecilik yapıyorum ama kara fotoğrafçılığından çok farklıdır su altı fotoğrafçılığı. Eğitim almak gerekiyor, zor bir süreç ama sonunda başardık ve bu su altı fotoğraflarını bir hayra dönüştürdük. Gelirlerini depremzedelere ve yetim öksüz çocuklara göndereceğiz. Herkes bir yetim olmaya aday ve o yetimler de bizlere emanet. Bu duygu ve düşünceyle sergiyi gerçekleştirdik. Çok güzel geri dönüş aldık, devamını da getireceğiz." diye konuştu.

Sergiyi gezen Zuhal Erol, gelirinin depremzedelere gönderileceğini duyunca gururlandığını ve heyecanlandığını belirterek, "Bölgede sadece minik bebekler değil, çocuklar ve gençler de öksüz ve yetim kaldı." ifadesini kullandı.

Furkan Süt de "Su altındaki fotoğraflar çok güzel çekilmiş. Bu fotoğrafların satılıp gelirlerinin deprem bölgesindeki yetim çocuklara gönderilmesi de bizleri mutlu etti." diye konuştu.

Vira Haber