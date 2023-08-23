Su Altı Topluluğu’nun Gönüllü Çalışmalarına Europcar'dan Destek

Çevre bilincine dair farkındalığı artırmak amacıyla Europcar Türkiye, Akdeniz Üniversitesi Su Altı Topluluğu ile iş birliğine giderek, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde su altı temizliği çalışması yaptı. Yaklaşık 7 kilometrelik sahilin en uğrak noktalarından birinde 10 kişilik profesyonel su altı dalış ekibinin çalışmalarına gönüllü olarak destek veren Europcar Türkiye ekibi ‘’ Doğasıyla herkesi büyüleyen bu güzel sahili korumak her bireyin görevi. Diğer yandan denize gelen kişiler, atıklarını götürmek yerine içine çakıl doldurup dereye bırakıyorlar. Denize ulaşan atıkların yarattığı çevre kirliliği neticesinde ekosistem ve geleceğimiz tehlikeye giriyor. ‘’ yorumunda bulundu.

Antalya’nın farklı noktalarında çevreye olan hassasiyetlerini yaptıkları duyarlı çalışmalarla gösteren Akdeniz Üniversitesi Su Altı Topluluğu’nun faaliyetlerine gönüllü olarak destek vermekten büyük gurur duyduklarını ileten Europcar Türkiye Ekibi ‘’ İklim kriziyle mücadele eden dünyamız büyük bir tehlike altında. Doğal güzellikleriyle herkesi büyüleyen ülkemizde tanık olduğumuz bu tablo ise oldukça üzücü. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza daha temiz bir dünya bırakmak için hepimizin duyarlı olması gerekiyor.’’ ifadelerini kullandı.

Vira Haber