Su altındaki müzeye yeni heykeller "batırıldı"

Antalya'nın Kemer ilçesinde dalış turizmini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen "Sualtı Heykel Müzesi" projesi kapsamında hazırlanan heykeller deniz altına indirildi.

Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesince, bölgenin su altı turizmine katkı sağlaması hedeflenen müze için yaptırılan 3,5 metre yüksekliğinde ve 3 ton ağırlığındaki Poseidon heykeli, bahçe teması içeren çim biçen ve sulayan kadınlar ile 24 saksıdan oluşan heykeller Kemer koyu doğu ucu güney girişine batırıldıktan sonra, deniz dibine yerleştirildi.

DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kemer'de yeni bir su altı müzesi oluşturduklarını söyledi.

Heykelleri Kemer'in su altı turizmine katkı sağlamak amacıyla batırdıklarını belirten Çetin, "Bunun Kemer'de çok özel bir anlamı var. Burası özel bir yer oldu. Su altını keşfetmek isteyen ve bugüne kadar hiç dalmamış olan dalışseverler 12 metre derinlikte olan bu heykelleri hem görmüş hem de dalışa ön hazırlık yapmış olacaklar." dedi.

"Kemer'de yılda 40 bin kişi discovery dalışı yapıyor"

Kemer bölgesinde yılda yaklaşık 40 bin kişinin "discovery dalışı" yaptığını aktaran Çetin, uzman dalışlarla sayının 60 binleri bulduğunu kaydetti.

Kemer'in deniz turizmi açısından çok özel bir bölge olduğunu anlatan Çetin, şöyle devam etti:

"Kemer'de 13 adet dalış noktası bulunuyor. Bu dalış noktaları arasında Üç Adalar gibi bir cennet var. Ayrıca hikayesi olan Paris batığı var. Kiriş ve Kalınburun mevkilerinde de dalışa özel yerler mevcut. Deniz turizminin bütün ögeleri katma değer açısından oldukça yüksek. Amacımız DTO olarak Kemer'de ve diğer bölgelerimizde su altı müzelerini artırmak."

Vira Haber