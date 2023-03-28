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Su Kaplumbağalarını Türkiye’ye Sokmaya Çalışırken Sınırda Yakalandı

Su Kaplumbağalarını Türkiye’ye Sokmaya Çalışırken Sınırda Yakalandı

Sırtına bağladığı kutudaki su kaplumbağalarını Türkiye'ye sokmaya çalışan kişi sınırda yakalandı

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Sarp Sınır Kapısı'nda gerçekleştirdikleri kontrollerde, sırtına bağladığı kutudaki 250 su kaplumbağasını kaçak yollardan Türkiye'ye sokmak isteyen bir kişiyi yakaladı.

Vira Haber

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