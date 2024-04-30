Su Ürünleri Av Yasakları Kontrolü Sürüyor

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, “İl müdürlüğü olarak 9 adet kontrol teknesi ve denetim ekipleriyle kontroller Jandarma destekli olarak yürütülmektedir. İlimizde 22 adet göl, gölet denetimi ve perakende satış yerlerinin denetimi gerçekleştirilip uygunsuz 200 mt uzatma ağına el konulmuştur. İlimiz su ürünleri kontrol çalışmaları program dahilinde rutin olarak devam etmektedir.

İlimiz su kaynaklarının balıklandırılması çalışmaları kapsamında 2023 yılında Bakanlığımız Kepez Su Ürünleri Biriminden gönderilen yaklaşık 1 milyon 53 sazan balığı yavrusu ilimiz su kaynaklarına bırakılmıştır” dedi.

Vira Haber