Su Ürünleri İhracatının Yıl Sonunda 2 Milyar Dolara Yaklaşması Bekleniyor

Yumaklı, 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, fırtına ve sağanaktan etkilenen balıkçılara "geçmiş olsun" dileğini iletti.

Sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde denizlerdeki sucul varlıkları korurken balıkçılık sektörünü de desteklemeye devam edeceklerini belirten Yumaklı, bu çerçevede son 20 yılda balıkçılara 17,9 milyar lira ÖTV indirimli yakıt desteği, 12,6 milyar lira yetiştiricilik desteği, 341,9 milyon lira küçük ölçekli balıkçılık desteği verdiklerinin altını çizdi.

Yumaklı, bu kapsamda toplam 30,8 milyar lira ödeme yapıldığını ifade ederek, Türkiye'nin 2022'de su ürünleri ihracatının 1,7 milyar dolara ulaştığını anımsattı. Yumaklı, şöyle devam etti:

"2023 sonunda su ürünleri ihracatının 2 milyar dolara yaklaşmasını bekliyoruz. Türk balıkçılar sahip oldukları kapasitenin değerlendirilmesine yönelik imzalanan anlaşmalarla Atlantik'ten Hint Okyanusu'na kadar uluslararası sularda avcılık yapıyor. Balıkçılarımız, ülke sularında avlanan balık miktarının en az 3 katı olan yaklaşık 1 milyon ton balığı, uluslararası sularda, okyanuslarda avlamaktadır."

100. yıla 100 milyon balık

Balıkçılık ve su ürünler sektörünün sorunları için Meclis'te komisyon kurulmasının önemine dikkati çeken Yumaklı, komisyonun hazırlayacağı raporun yol gösterici olacağının altını çizdi.

Doğal kaynakların sonsuz olmadığını da vurgulayan Yumaklı, sadece balıkların değil deniz ekosisteminin tamamının korunması gerektiğine işaret etti.

Yumaklı, Güneydoğu Anadolu'da şabut balığı, Akdeniz'de orfoz, lahoz ve mercan, Ege'de çipura ve levrek, Karadeniz'de kalkan, mersin ve doğal alabalık başta olmak üzere 15 ayrı türden balığı su kaynaklarına bıraktıklarını bildirerek, Cumhuriyetin 100. yılında balıklandırma miktarını 100 milyon adede çıkardıklarını kaydetti.

Vira Haber