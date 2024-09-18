Su Ürünleri Üretim Planlaması ve Hamsi Kotası Konusunda Bilgilendirme Yapıldı

Toplantıya İl Müdürü Esra Uzun, İl Müdür Yardımcıları, Genel Müdürlük Teknik Personeli, Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, Melenağzı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Bayram Ali Kaya, konu ile ilgili ilçe müdürleri ve teknik personeller katıldı. Toplantıda üretim planı kapsamında getirilen hamsi kotası ve yeni destekleme modeli konusunda bilgiler verildi.

Toplantıda konuşan Daire Başkanı Akbaş “Denizlerde avcılık yapan 12 metre altı ve iç sulardaki balıkçı teknelerinin dahil olduğu desteklemede, tekne boylarına göre birim destekleme tutarları 2024 yılına kıyasla yüzde 43 ile yüzde 100 arasında yükseltildi. Bu kapsamda, birim destekleme tutarları gelecek yıl en düşük 5 bin lira, en yüksek 12 bin lira olacak şekilde belirlendi“ dedi.

Konuşmasını, küçük ölçekli balıkçılık sektörünün desteklenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasının öncelikli konularının başında geldiğini belirtip balıkçıların daha verimli ve bereketli av yapmalarına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade ederek tamamladı.

İl Müdürü Esra Uzun ise; üretimin sürekliliği ve sürdürülebilirliği açısında su ürünleri üretim planlamasının önemli olduğunu vurguladığı konuşmasında planlamanın önemli bir ayağının da yeni destekleme modeli ile hamsi kotasının olduğunu belirterek “Üretim planlamasını denizlerdeki zenginliğimizin gelecek nesillere aktarılması açısından bakanlık ve dolayısıyla İl Müdürlüğü olarak çok önemsiyoruz” dedi.

İl Müdürü Uzun; yeni destekleme modelinin ve av sezonunun tüm balıkçılarımıza hayırlı olmasını dileyerek konuşmasını bitirdi. Toplantı kooperatif başkanları ve teknik personellerin konu ile ilgili sorularının cevaplanması ile sona erdi.

Vira Haber