“Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde 100. Yıl Hedefi: 600 Bin Ton”

Bakanlığımız tarafından uygulanan başarılı politikalar ile 2002 yılında 61 bin ton olan su ürünleri yetiştiriciliği üretiminin 2021 yılında 472 bin tona ulaştığını, 2022 yılını yaklaşık 515 bin tonla nihayetleneceğini, “Türkiye Yüzyılında” ise 600 bin tonluk ülke üretimine ulaşılmasını öngördüklerini belirterek, Türk somonunun üretimdeki payının ise her geçen gün arttığını ifade etti.

Atalay, son dönemde Bakanlıkça uygulanan politikalar sayesinde tüm tarım sektöründe artan üretim ve buna bağlı tarımsal üretim ihracatının önemli bir kısmının su ürünlerinden elde edildiğini, su ürünleri yetiştiriciliğinin adeta lokomotif görevi üslendiğini, yıl sonunda 1,6 milyar dolarlık ihracata ulaşacaklarını, Türk Somonu yetiştiriciliğine yapılan yeni yatırımların ve önümüzdeki dönemlerde de hayata geçecek çift kabuklu üretiminin 2023 yılı olan 2 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalamada ise başrolü oynayacağını düşündüğünü belirterek Ülkemizdeki 2.223 adet yetiştiricilik tesisi ile 2021 yılında su ürünleri üretimini 472 bin ton olarak gerçekleştirdiklerini, 2022 yılını yaklaşık 515 bin tonla nihayetleneceğini, “Türkiye Yüzyılında” ise 600 bin tonluk Ülke üretimine ulaşılmasını öngördüklerini, yetiştirilen balıkların kalite, lezzet ve sağlık bakımından yüksek standartlara sahip olduğunu, 100 den fazla Ülkeye ihracatın gerçekleştiğini, özellikle su ürünlerinin uluslararası lezzet ve kalite kuruluşlarından her yıl ödül aldığını da ifade etti.

Karadeniz’de yetiştirilen ve başta Rusya olmak üzere Çin, Almanya, Japonya, Kanada ve Vietnam dahil 30 ülkenin en çok tercih ettiği balıklardan olan Türk Somonunun, 2021 yılında 40 bin tonluk üretiminin gerçekleştirildiğinini, geçen yıl 23 bin ton olan Türk somonu ihracatının ise, bu yıl % 100 artışla 45 bin tona ulaşmasını beklediklerini ifade etti.