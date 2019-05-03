Su ürünlerinde yıllık 20 bin ton hedefi

Trabzon İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı İlker Yıldırım, geçen yıl Türkiye'de 630 bin ton su ürünleri üretildiğini, bunun da 325 bin tonunun yetiştiricilikle elde edildiğini belirtti.

Doğal avcılık miktarı düşerken su ürünleri üretiminde ciddi artış yaşandığını vurgulayan Yıldırım, Türkiye'deki su ürünleri üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin Ege Bölgesi'nde levrek, çupra ve iç sulardaki alabalık üretiminden oluştuğunu aktardı.

Yıldırım, son yıllarda Karadeniz Bölgesi'nde somon üretiminde artış olduğunun altını çizerek, "Dünyanın değişik ülkelerinden de çok ciddi talepler oluyor. Bölgemizde çeşitli büyüklüklerde 60 balık üretim çiftliği var. Bunların toplam kapasiteleri 15 bin ton civarında. Özellikle son iki yıldan beri bölgemizde yetiştirilen somon balığının yaklaşık yüzde 80'i Japonya başta olmak üzere Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. En son Amerika'ya da numune gönderdik. Bu balığa çok ciddi talep var çünkü somon çok değerli bir protein kaynağı. Japonya'ya gıda maddesi satabilmek çok kolay değil. Bölgemizde yatırım yapmak isteyen Japon firmaları da var. Yeni yetiştiricilik alanları açılmasıyla ilgili bakanlığımızla da görüşüyoruz. Bu sektör ayrıca ciddi istihdam yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"YENİ ÜRETİM SAHALARI İÇİN DESTEK BEKLİYORUZ"

Bu yıl Trabzon'da 6 bin ton somon üretimi planlandığını, Ordu'da bin 500 ton, Samsun'da bin ton civarında üretim gerçekleştirildiğini belirten Yıldırım, "Trabzon'da ilave destekler ve yatırımlarla üretim kapasitemizi 5 yıl içinde, yıllık 20 bin tona çıkartmayı hedefliyoruz. Bu da tamamı ihracata giden bir ürünle yaklaşık 100 milyon dolarlık döviz girdisi demektir." ifadesini kullandı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Üyesi de olan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Özellikle yurt dışına ihraç edilen balıkla alakalı vergiler sıkıntılı. Toptan üretimde sadece balıkta KDV oranı yüzde 8. Tavukta ve ette yüzde 1 olarak uygulanıyor. İki yıldır bu oranı düşürmek için uğraşıyoruz. İç piyasada tüketimin artması için de KDV oranının düşmesi çok önemli. İnşallah odamızın da desteğiyle bunu kısa zamanda çözeriz. TTSO ile yürüttüğümüz UR-GE Projesi kapsamında su ürünleri üretimini çok daha iyi yapan Norveç, Şili, Danimarka, Finlandiya gibi ülkelere teknik inceleme ziyaretlerimiz olacak. Somonun en büyük pazarı olan Japonya'da da incelemelerde ve pazar araştırmalarında bulunacağız. Karadeniz Bölgesi'nde Rusya'ya ihracat izni olan hiçbir tesis yok. Yıllardır bakanlığa başvurular yapılmış, ancak Rusya'dan kaynaklanan sorunlardan dolayı bu izinler çıkmıyor. Biz burada balığı işliyoruz başka bölgelerdeki firmalar vasıtasıyla Rusya'ya gönderiyoruz ve o firmalara çok ciddi paralar ödüyoruz. Somon üretiminde gelecekte Trabzon daha çok önem kazanacak. Somon her ülkeye girebilecek bir ürün. Yeni üretim sahalarının açılması için gerekli girişimleri yaptık ve bakanlıktan bu konuda destek bekliyoruz."

Vira Haber