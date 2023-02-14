Suat Hayri Aka, IMO Genel Sekreterliği’ne Aday Gösterildi

ICAO nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Suat Hayri Aka, Ulaştırma ve Alt Yapı ile Dışişleri Bakanlığı tarafından Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreterliği’ne aday oldu.

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nde mevcut Genel Sekreter Kitack Lim’in görev süresinin bu yıl sona erecek olması ile seçim süreci başladı.

Türk denizciliğine uzun yıllar hizmet veren YDO Güverte 1982 mezunu Kapt. Suat Hayri Aka, IMO Genel Sekreterliği görevine ‘Parlak Bir Gelecek İçin IMO’ya Liderlik’ sloganıyla aday olduğunu duyurdu.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreter Seçimi bu yılın Temmuz ayında gerçekleştirilecek.

Genel Sekreterlik için başvuruların 31 Mart 2023 tarihine kadar yapılması gerekiyor.

Seçilecek yeni Genel Sekreter, görevine 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak.

Suat Hayri Aka, adaylık broşüründe ‘IMO’yu ihtiyaçlara hizmet eden bir organizasyona dönüştürmek misyonuyla küresel denizcilik dünyasındaki zorlukları benimseyen bir vizyonla ilerlemeyi benimsediklerini’ duyurdu.

Kaynak: Turkdeniz.com