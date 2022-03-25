Şubat Ayı Konteyner Elleçleme Miktarı Yüzde 2,1 Arttı

Denizcilik Genel Müdürlüğü Şubat ayı konteyner istatistiklerini yayınladı. Buna göre, 2022 yılı Şubat ayında limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artarak 1 milyon 6 bin 332 TEU olarak gerçekleşti. 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde ise limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artarak 2 milyon 118 bin 326 TEU olarak gerçekleşti.

İhracat amaçlı konteyner yüklemeleri yüzde 1,7 azaldı

Şubat ayında limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalarak 747 bin 248 TEU oldu. Şubat ayında limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı konteyner yüklemeleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azalarak 366 bin 155 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalarak 381 bin 93 TEU olarak gerçekleşti.

Transit konteyner elleçlemeleri yüzde 19 arttı

2022 yılı Şubat ayında limanlarımızda elleçlenen transit konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19 artarak 198 bin 977 TEU oldu. Şubat ayında kabotajda elleçlenen konteyner miktarı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 azalarak 60 bin 107 TEU olarak gerçekleşti.

En fazla konteyner elleçleme Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti

2022 yılı Şubat ayında Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 243 bin 599 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleşti. Bu liman tesislerinde elleçlenen konteynerlerin 158 bin 584 TEU’ sunu (yüzde 65,1’ini) dış ticarete konu konteynerler, 73 bin 407 TEU’ sunu (yüzde 30,1’ini) transit konteynerler ve 11 bin 608 TEU’ sunu da (yüzde 4,8’ini) kabotajda taşınan konteynerler oluşturmaktadır. Ambarlı Liman Başkanlığını 181 bin 146 TEU ile Kocaeli Liman Başkanlığı ve 151 bin 838 TEU ile Mersin Liman Başkanlığı takip etti.

2021 Şubat ayında 16 liman başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde konteyner elleçlemesi gerçekleşmiştir. En fazla konteyner elleçlemesi gerçekleşen ilk 5 liman başkanlığında toplam 813 bin 691 TEU konteyner elleçlenmiş olup limanlarımızda elleçlenen toplam konteynerlerin yüzde 80,9’unu oluşturmaktadır.

En Fazla Konteyner Elleçlemesi Yapılan İlk 5 Liman Başkanlığı, Şubat 2022

En fazla konteyner elleçlemesi Mısır ile yapılan taşımalarda gerçekleşti

Mısır, 2022 yılı Şubat ayında 96 bin 873 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu. Mısır’ısırasıyla 86 bin 902 TEU ile İsrail’le yapılan taşımalar ve 76 bin 67 TEU ile Yunanistan ile yapılan taşımalar takip etti.

En Fazla Konteyner Elleçlemesi Yapılan İlk 5 Ülke, Şubat 2022

En fazla konteyner yüklemesini Mısır’a giden konteynerler oluşturdu

2022 yılı Şubat ayında limanlarımızda denizyolu ile yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 44 bin 602 TEU ile Mısır’a giden konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin yüzde 89,7’si (40 bin 11 TEU’ su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Mısır’ı sırasıyla, 36 bin 649 TEU ile İspanya’ya ve 35 bin 122 TEU ile Belçika’ya yapılan konteyner yüklemeleri takip etti.

İhracatta Konteyner Elleçlemesi Yapılan İlk 5 Ülke, Şubat 2022

En fazla konteyner boşaltmasını İsrail’den gelen konteynerler oluşturdu

2022 yılı Şubat ayında limanlarımızda denizyolu ile yapılan en fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasını 54 bin 273 TEU ile İsrail’den gelen konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin yüzde 87,2’si (47 bin 907 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. İsrail’i sırasıyla, 47 bin 577 TEU ile Yunanistan’dan ve 37 bin 479 TEU ile Mısır’dan gelen konteyner taşımaları takip etti.

İthalatta Konteyner Elleçlemesi Yapılan İlk 5 Ülke, Şubat 2022

Dış ticarette taşınan konteynerlerin yüzde 9’u Türk bayraklı gemiler ile gerçekleşti

2022 yılı Şubat ayında limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu 747 bin 248 TEU konteynerin yüzde 9’u Türk bayraklı gemilerle taşındı. Şubat ayında Türk bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azalışla 67 bin 326 TEU, yabancı bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalışla 679 bin 922 TEU oldu.

Dolu konteyner elleçlemeleri yüzde 4,0 arttı

Konteyner cinslerine göre konteyner elleçleme rakamlarına baktığımızda, 2022 yılı Şubat ayında limanlarımızda elleçlenen dolu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,0 artarak 786 bin 634 TEU oldu. Şubat ayında limanlarımızda elleçlenen boş konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,0 azalarak 219 bin 698 TEU olarak gerçekleşti. Şubat ayında limanlarımızda elleçlenen toplam 1 milyon 6 bin 332 TEU konteynerin yüzde 25,6’sını (257 bin 961 TEU) 20’lik konteynerler, yüzde 73,9’unu (743 bin 288 TEU) 40’lık konteynerler ve yüzde 0,5’ini (5 bin 83 TEU) de 40’den büyük konteynerler oluşturmaktadır.

Şubat ayında 202 bin 597 adet ihraç amaçlı dolu konteynerin tartımı yapıldı

2022 yılı Şubat ayında İdarece yetkilendirilen tartı aleti operatörleri tarafından Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi düzenlenerek gemilere yüklenen dolu konteyner sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,16 azalarak 202 bin 597 adet olarak gerçekleşmiştir.