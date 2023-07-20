Geleneksel bankacılık uygulamaları yerini dijital bankacılığa bırakırken, müşteri edinme süreçleri de önemli bir dönüşüm geçirmektedir. Artık fiziksel şubelere gitmeden, evinizin konforunda banka hesabı açabilir ve finansal işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Bankaların müşteri edinme stratejilerinde dijitalleşmenin etkisi son derece önemlidir. Günümüzde pek çok insan yoğun iş temposu, coğrafi engeller veya diğer nedenlerle banka şubelerine gitmekte zorlanmaktadır. İşte tam da bu noktada, şubeye gitmeden hesap açma imkanı sunan bankalar, müşteri tabanlarını genişletmek ve daha fazla kişiye ulaşmak için büyük bir avantaj elde etmektedir. Uzaktan müşteri edinimi olarak da nitelendirilen bu süreç potansiyel müşterilerin kendi evlerinde veya iş yerlerinde görüntülü görüşme ile banka hesabı açmasını sağlar. Peki şubeye gitmeden banka hesabı açma nasıl olur? İşte bunun için izlemeniz gereken aşamalar şöyledir;

Banka Seçimi Yapın

Bugün hemen hemen her bireyin bir banka hesabı bulunmaktadır. Ancak sürekli yenilenen ve gelişen bankacılık hizmetleri ve bankaların içerisinde bulunmuş olduğu yoğun rekabet süreci birçok farklı bankada hesap sahibi olmayı gerektirir. Bunun için tüketiciler farklı bankalarda bir banka hesabı oluşturmak için araştırma içerisine girer. Şubeye gitmeden bir banka hesabı oluşturmak istiyorsanız öncelikli olarak bu işlemi hangi banka ile yapacağınızı belirlemeniz gerekecektir.

İnternet Bankacılığına Giriş Yapın

Banka seçimini yaptıktan sonra ilgili bankanın mobil uygulamasını cep telefonlarınıza indirmeniz gerekecektir. Şubeye gitmeden bir banka hesabı açabilmek için ilgili bankaların yetkilileriyle bir görüntülü görüşme sağlamanız gerekmekte ve bu görüntülü görüşme ancak mobil cihazlar aracılığıyla yapılmaktadır. Dolayısıyla banka hesabı açmak için sıradaki adım, ilgili bankanın internet bankacılığı sistemine giriş yapmaktır. Bankanın mobil uygulamasını indirdikten sonra uygulama üzerinde yeni hesap aç vb. şeklinde bir bölüm bulunmakta ve bu bölüm sizlerin şubeye sadece görüntülü görüşme yaparak bir banka hesabı açmanıza olanak sağlamaktadır.

Hesap Açma Başvurusu Yapın

İnternet bankacılığına giriş yaptıktan sonra, hesap açma başvurusu yapma seçeneğini bulmanız gerekmektedir. Bu seçenek genellikle Yeni Hesap Aç veya benzeri bir başlık altında yer almaktadır. Başvuru sürecinde size bazı kişisel bilgilerinizi girmeniz istenecektir. Bu bilgiler arasında adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, iletişim bilgileriniz gibi temel bilgiler bulunmaktadır

Görüntülü Görüşme ile Kimlik Doğrulaması Yapın

Hesap açma başvurunuzu tamamladıktan sonra, banka genellikle size bir görüntülü görüşme talebi gönderir. Bu görüşme sırasında banka yetkilisi sizin kimlik doğrulamanızı yapar. Kimlik doğrulaması için genellikle T.C. kimlik kartınızı veya pasaportunuzu kullanmanız gerekmektedir. Görüntülü görüşme ile hesap açma işlemi, şubeye gitmeden gerçekleştirilen güvenlik adımlarından biridir ve bu sayede banka hesabınızı daha güvenli hale getirir.

İşlem Onayı ve Hesap Bilgileri

Kimlik doğrulama işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra, banka yetkilisi hesap açma başvurunuzu değerlendirir. Eğer başvurunuz onaylanırsa, hesap bilgilerinizi ve hesap numaranızı size iletecektir. Bu bilgileri genellikle e-posta veya SMS yoluyla size bildirilir. Ayrıca, hesabınıza erişim sağlayabilmeniz için gerekli olan kullanıcı adı ve şifre gibi bilgiler de size iletilir.

Şubeye gitmeden hesap açma işlemi tamamlandıktan sonra, artık banka hesabınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. İnternet bankacılığı veya mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla hesabınıza erişebilir, para transferi yapabilir, fatura ödeyebilir, harcama işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, bankanın sunmuş olduğu diğer hizmetlere de erişim sağlayabilirsiniz.

Anında Vadesiz Hesap Açma

Anında vadesiz hesap açma yöntemi görüntülü görüşme aracılığıyla hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirilir. Bankanın resmi mobil uygulamasını indirerek hesap açma işlemlerine başlayabilirsiniz. Formu doldurduktan sonra kimlik doğrulama adımını tamamlamanız gerekecektir. Banka yetkilisiyle canlı olarak iletişim kurarak hesap açma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bu yöntemde kimlik belgenizi göstermeniz ve hesap açma formunu doldurmanız gerekmektedir. Görüşme sırasında herhangi bir sorunuzu sorma veya açıklama yapma imkanına sahip olmanız da büyük bir avantajdır. Bu yöntemle, zaman kaybetmeden ve şubeye gitmeden banka hesabınızı açabilirsiniz. Bu yöntem teknolojinin sunduğu kolaylıklar sayesinde hayatımıza giren yeniliklerdir. Şubeye gitmeden anında vadesiz hesap açma işlemi sayesinde zamandan ve enerjiden tasarruf edebilirsiniz. Artık bankacılık işlemlerini hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Görüntülü görüşme ile şubeye gitmeden hesap açma, sadece bireysel müşteriler için değil, aynı zamanda kurumsal müşteriler için de büyük kolaylıklar sağlar. Şirket sahipleri, şubeye gitmek yerine görüntülü görüşme yoluyla hesap açabilir ve banka işlemlerini yönetebilirler. Bu, iş dünyasında zaman tasarrufu sağlamanın yanı sıra, işletmelerin hızlı bir şekilde finansal hizmetlere erişebilmesini de mümkün kılar. Kullanılan bu dijital çözümler, bankaların rekabet gücünü artırır. Müşteriler, kolay ve hızlı bir şekilde hesap açma imkanı sunan bankaları tercih ederler. Bu nedenle, bankalar arasındaki rekabet, müşteri ediniminde daha iyi hizmet sunanların lehine değişiyor. Bankalar, uzaktan müşteri edinimi sürecinde kullanıcı dostu arayüzler ve kolay anlaşılabilir adımlar sağlayarak müşterilerini etkilemeyi hedefler.