"Sujetty" Sular Üzerinde Yeni Bir Deneyim Sunuyor

Bu ürün, dünyada bir ilk olarak geliştirilen 1kW ve 3kW'lık elektrikli motorlarla 5 veya 7 knot hıza ulaşma kapasitesi sunuyor. Su üstünde sağladığı hız, çevre dostu elektrikli teknolojiyle birleşerek sürdürülebilir bir eğlence ve seyahat alternatifi sunuyor.

"Sujetty," geleneksel jetski'lere kıyasla daha sessiz, çevre dostu ve enerji verimli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Elektrikli motoru sayesinde sıfır emisyonla çalışan bu su aracı, doğal güzellikleri koruma ve deniz ekosistemine saygı gösterme anlayışıyla tasarlandı.

Ünlü motorsiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn Sofuoğlu'nun tanıtımını yaptığı "Sujetty," hız severler için adrenalin dolu anlar yaşatmanın yanı sıra ailece eğlenceli ve keyifli seyahatlerin de kapısını aralıyor. Kullanıcılar, bakım gerektirmeyen, çevre dostu, güçlü elektrikli motoru sayesinde suyun üstünde hızla süzülmenin tadını çıkarırken, aynı zamanda çevreye duyarlı bir tutum sergiliyorlar.

Bu devrim niteliğindeki su aracının en büyük avantajlarından biri de maliyeti. "Sujetty," geleneksel jetski'lere göre çok daha uygun fiyatlı bir seçenek sunarak, su sporlarına ilgi duyan herkesin erişebilirliğini artırıyor. Kullanıcılar, kaliteli tasarım ve performansı uygun bir fiyatla elde etme fırsatı buluyorlar.

"Sujetty" hakkında konuşan Erke Marine yetkilisi Serkan Şahin, "Bu ürünü geliştirirken amacımız, su sporlarını herkes için daha erişilebilir ve çevre dostu hale getirmekti. Geleneksel içten yanmalı motorlara kıyasla daha masrafsız,sessiz ve çevre dostu olan elektrikli motorlarımız, su üzerinde benzersiz bir deneyim sunuyor. Hem hız tutkunlarına hem de ailecek keyifli zaman geçirmek isteyenlere hitap eden bu ürünümüzle su sporlarını yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz" dedi.

"Sujetty," su sporları tutkunlarına daha temiz, sessiz ve uygun maliyetli bir alternatif sunarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma amacını taşıyor. Bu yenilikçi su aracı, su üstünde sürdürülebilir bir eğlence anlayışını benimseyen herkes için yeni ve heyecan verici bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Vira Haber