Süngercilik Söyleşisi Bodrum Deniz Müzesi’nde Gerçekleşti

Denizcilik kültürünü ve tarihini yaşatmak, aktarmak ve tanıtmak üzerine müzecilik faaliyetleri yürüten Bodrum Deniz Müzesi, sadece eserleri sergilemeyi değil; aynı zamanda kültürün, teknik bilginin ve deneyimin kaybolmamasını, geniş kitleler arasında paylaşılarak yayılmasını da önemsiyor. Bu doğrultuda, 2019 yılından bu yana müzede ve çevrimiçi platformlarda düzenli olarak buluşmalar yapılıyor. Denizcilik tarihi ve kültürüyle ilgili mesleklerinde uzmanlaşmış kişiler ve bu alanda söz sahibi araştırmacılarla etkileşimli sunum, konferans ve söyleşiler organize ediliyor.

Bodrum Deniz Müzesi’nde Şair, Yazar, Besteci Hamdi Topçu ile “Süngerciler” söyleşisi gerçekleştirildi. Etkinliğe Bodrum Deniz Müzesi tarafından Bodrum’un geçmişine ve bugününe dokunmak isteyen tüm süngerciler, süngerci yakınları ve Bodrum sevdalıları davet edildi. Söyleşide süngerciler şarkılar söyledi, hatıralarını anlattı. Popüler Bodrum ile antik Bodrum arasında unutulmaya yüz tutan hakiki yaşamlara Hamdi Topçu ile yeniden değinildi. Bodrum’un belleğini gelecek kuşaklara aktarmak üzere hazırlanan ve allkaria.com desteği ile basılan Bodrumlu 23 süngercinin anlatıldığı belgesel niteliğindeki “Bodrum’un Mavi Yıldızları Süngerciler” söyleşisinde deniz, yosun, sünger, tirhandil gibi konulara değinildi.



Söyleşinin ardından Hamdi Topçu, Bodrum üçlemesinin son kitabı olan “Bodrum’un Mavi Yıldızları Süngerciler” kitabını imzaladı. Buluşma kapsamında etkinliğe katılım gösteren süngerci ve yakınlarının fotoğraf çekimleri gerçekleştirildi.

Vira Haber