Sürat teknesi faciasında tahliye kararı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, kullandığı sürat teknesiyle Elvan Fırat Taşdöğen'e (46) çarparak ölümüne sebep olan Ender Küçük (51), çıkarıldığı mahkemece tahliye edildi.
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Çuğra plajı açıklarında, 7 Ağustos 2021 tarihinde, Bursa'ya bağlı Mustafakemalpaşa ilçesinde ikamet eden Ender Küçük’ün kullandığı sürat teknesinin çarptığı Elvan Fırat Taşdöğen (46) hayatını kaybetti.
Önce tutuksuz yargılanma kararı alınan Ender Küçük, Cumhuriyet Savcılığı’nın bilirkişiler eşliğinde keşif yapıp, şahitlerin ifadesinin ardından yapılan itiraz üzerine polis ekiplerince tekrar gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Bursa'da cezaevine gönderildi.
Ender Küçük, Erdek Sulh Ceza Mahkemesi’nde geçen cuma günü hakim karşısına çıkarıldı.
Görülen davada Ender Küçük tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
Vira Haber
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Etiketler : balıkesir, erdek, deniz kazaları
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