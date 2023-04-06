T. Kuruçeşme İsimli Gemiye Türk Bayrağı Çekildi
Ditaş iştiraki Kuruçeşme Tankercilik A.Ş'ye ait 105.171 DWT kapasiteli 244 metre boyundaki T. KURUÇEŞME isimli petrol/akaryakıt tankeri Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek Türk Bayrağı çekti.
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Ditaş iştiraki Kuruçeşme Tankercilik A.Ş'ye ait 105.171 DWT kapasiteli 244 metre boyundaki T. KURUÇEŞME isimli petrol/akaryakıt tankeri Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek Türk Bayrağı çekti.
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuyla alakalı açıklama yapıldı:
'Ditaş iştiraki Kuruçeşme Tankercilik A.Ş'ye ait 105.171 DWT kapasiteli 244 metre boyundaki T. KURUÇEŞME isimli petrol/akaryakıt tankeri Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek Türk Bayrağı çekti. Hayırlı olsun.'
Vira Haber
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Etiketler : T. Kuruçeşme, gemi
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