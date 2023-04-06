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T. Kuruçeşme İsimli Gemiye Türk Bayrağı Çekildi

T. Kuruçeşme İsimli Gemiye Türk Bayrağı Çekildi

Ditaş iştiraki Kuruçeşme Tankercilik A.Ş'ye ait 105.171 DWT kapasiteli 244 metre boyundaki T. KURUÇEŞME isimli petrol/akaryakıt tankeri Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek Türk Bayrağı çekti.

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Ditaş iştiraki Kuruçeşme Tankercilik A.Ş'ye ait 105.171 DWT kapasiteli 244 metre boyundaki T. KURUÇEŞME isimli petrol/akaryakıt tankeri Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek Türk Bayrağı çekti.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuyla alakalı açıklama yapıldı: 

'Ditaş iştiraki Kuruçeşme Tankercilik A.Ş'ye ait 105.171 DWT kapasiteli 244 metre boyundaki T. KURUÇEŞME isimli petrol/akaryakıt tankeri Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek Türk Bayrağı çekti. Hayırlı olsun.'

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Vira Haber

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