İstanbul27 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Tahıl Taşıyan 2 Gemi Daha Ukrayna'dan Hareket Etti
Tahıl Taşıyan 2 Gemi Daha Ukrayna'dan Hareket Etti

Tahıl Taşıyan 2 Gemi Daha Ukrayna'dan Hareket Etti

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 2 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi.

A+A-

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Müşterek Koordinasyon Merkezinin çalışmaları kapsamında Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı sürüyor.

Bu sabah İtalya'ya 11 bin ton soya taşıyan SACURA isimli gemi Yuzni'den, İskenderun'a 48 bin 458 ton mısır taşıyan ARIZONA isimli gemi Çernomorsk'tan hareket etti.

Öte yandan Ukrayna limanlarından dün hareket eden ve İstanbul’a seyrine devam eden 4 gemi bu akşam saatlerinde İstanbul’da demirleyecek ve yarın denetime tabi tutulacak.

Bu haber toplam 130 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.